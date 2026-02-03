雲林人醫之愛 守護偏鄉山區

慈濟雲林人醫會，把握農曆年前最後一場義診活動，分頭進入偏鄉山區，關懷鄉親健康，並送上新年祝福。完成任務後，團隊返回聯絡處，齊聚一堂，舉行歲末感恩會，感謝一年來所有人的投入，也期許繼續為守護地方健康，共知共行。

「慈濟功德會，隊伍浩蕩長。」

過年前最後一次義診，雲林人醫會團隊出發前的歌聲，格外有感，但對鄉親的關懷，始終不變。

「不要怕痛，要盡量抬高。」

古坑桂林線，由斗六慈濟醫院簡瑞騰院長帶隊，不只奉獻醫療專業，也為法親送上關懷。

廣告 廣告

「身體健康 (健康)。」

斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「心理上如果常常得到這些，外界的一些關懷，這對一個人的健康，更加全面性。」

桂林村長 黃煌儀：「來桂林義診已經滿15年了，代表所有村民來感謝慈濟人醫會。」

另一條樟湖線的往診，也同步進行。

慈濟人醫會醫師 許森茂：「義診的機會，去給他們拜個早年，代替上人的祝福。」

慈濟志工 陳春菊：「為偏鄉的鄉親來服務，就是上人說的，能為社會服務的人，就是人間之寶。」

回到雲林聯絡處，大家齊聚一堂，衛生局長期許，透過人醫會整合資源，共同照顧鄉親。

雲林縣衛生局長 曾春美：「未來我們公部門跟私部門，能夠協力的話，把這個網絡建構得更完整。」

從年初到歲末，人醫會持續守護偏鄉健康，關懷的力量隨著義診腳步，延續不息。

「雲林人醫會，守護生命、守護健康、守護愛，讚。」

更多 大愛新聞 報導：

圖片辨識檢測 2個月大嬰可思考

冬令發放提前圍爐 平安吉祥"馬"上有

