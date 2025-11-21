雲林今早2起淺層地震 氣象署：非罕見板塊推擠

監視器畫面記錄下微微搖晃，清晨3時43分，雲林縣古坑鄉發生芮氏規模4.3地震，多數人在睡夢中瞬間感受到地牛翻身。

有雲林居民表示，「有些人會有感覺，他半夜可能有搖了一下。」

雲林草嶺村長陳兵通提到，「沒有很大，平安無事，都在工作。」

地震測報中心指出，震央位在雲林縣政府東南方17公里處，深度僅有5.4公里，地震原因是板塊推擠。隨後在上午8時許，當地又發生一起規模3.3餘震，深度更淺僅有5.2公里，研判是獨立事件，和日前竹苗地震沒有關聯性。

氣象署地震測報中心科長邱俊達指出，「這個區域附近，其實我們搜尋一些歷史地震，在這附近淺層的地震其實也不少。」

台大地質系名譽教授陳文山分析，「淺於10公里以上的地震來講，這邊是因為很多的一些逆斷層在這邊，那過去歷史紀錄上來講，比較大的災害性地震都，是在這個10公里以上的地震。」

地質專家分析，這起凌晨發生的古坑地震雖不算罕見，不過和日前竹苗地震同樣是在逆斷層上發生的地震，也都位在西部麓山帶，由於震央淺於10公里，較深層地震來說相對影響大，需要持續關注。

至於基隆市政府東方300多公里海面上，在上午也發生一起規模5.3地震，宜蘭、花蓮、南投與台東各感受到1級震度，屬於小區域有感地震。專家指出，發生位置在琉球海溝，距離台灣遠，深度也深，沒有太大影響。