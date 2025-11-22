雲林休旅車自撞路樹翻覆 母受困後座警消破車救出
雲林縣 / 綜合報導
雲林虎尾發生一起休旅車自撞路樹的車禍，造成1家4口受傷送醫，民眾目擊，休旅車不明原因偏移車道，接著擦撞路樹後，整輛車騰空翻了2圈，側翻在中線車道上，爸爸與2個孩童受到輕傷，熱心民眾協助救出，媽媽受困在後座，傷勢比較嚴重，消防隊員破壞車體，緊急送醫，還好4個人都沒有生命危險，這起車禍沒有波及其他用路人，但當時爸爸開車，是遇到什麼狀況，才會撞得這麼嚴重，警方正在調查釐清。
白色休旅車行駛在中線車道，整輛車突然慢慢往外偏移，接著就失控擦撞路樹，失控翻了2圈，側翻到路中央，消防隊員說：「玻璃幫我拆下來。」車內一家四口，爸爸跟2個孩童已經脫困，媽媽出不來，消防隊員拿著破壞器材，展開搶救，消防隊員說：「來擔架，先進去，慢一點慢一點。」媽媽被抬到擔架上，救護人員趕快上前確認她的傷勢，救護人員說：「看看有沒有怎樣，有要緊嗎。」媽媽意識清楚，救護車緊急將她送醫。
2個孩童一男一女分別為4歲跟5歲，車禍來得太突然飽受驚嚇，熱心的民眾抱著他們幫忙安撫，再交由救護人員檢傷送醫治療，救護人員說：「肚子痛痛以外，你還有哪裡不舒服，沒有，那我等一下幫你擦一下鼻子喔。」
太陽光刺眼救護人員伸出左手，細心幫孩童遮擋陽光，今（22）日下午1點多，雲林虎尾台1線路段發生休旅車自撞車禍，最後被救出的媽媽失血較多傷勢嚴重，雲林縣莿桐消防分隊分隊長鍾爲凱說：「現場我們看到的，是在車子的後座，她頭部有一處比較大的撕裂傷，意識算有點模糊。」
路面散落許多零件碎片，休旅車右前輪煞車碟盤斷成一半，路樹留下明顯擦撞的痕跡，可以看得出猛烈的撞擊力道，這起車禍沒有波及其他用路人，開車的爸爸沒有喝酒，警方正在調查到底是什麼原因，才會撞得這麼嚴重。
更多華視新聞報導
看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫
無照酒駕又超載！ 婦駕車自撞路樹害6傷
兩車路口相撞！ 休旅車衝進路旁店家4傷 1男卡車底
其他人也在看
吸毒過量？失控男鐵棍襲3路人 老夫妻頭破血流｜#鏡新聞
新北三重今天(11/22)上午爆發「隨機攻擊案」，這一名45歲顏姓男子，居然手拿鐵棍亂揮，打到一對老夫婦「當場血流如注」，另外一名女騎士同樣被鎖定攻擊；警方到場在嫌犯機車後座，找到安非他命。鏡新聞 ・ 12 小時前
托運行李也有3道入境防線 防檢署解答了
[NOWnews今日新聞]10月台灣爆發非洲豬瘟疫情，為防止疫情擴散，關務署加強邊境防堵，原先僅針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客實施100％手提行李X光檢查，現在改為入境旅客皆要進行X光檢查，而在托運...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 15 小時前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
客委會頒旌揚狀追思邱從容 (圖)
客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴（右）22日參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。中央社 ・ 17 小時前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
和美交流道堤防便道 發現石虎遭路殺 (圖)
有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃。中央社 ・ 17 小時前
和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。中央社 ・ 17 小時前
週末回暖飆30度！下週再迎東北季風 準「天琴」颱風影響2關鍵
受到東北季風減弱影響，周末各地氣溫回升，白天北臺灣將有暖意，不過早晚較冷，須注意氣溫變化，而下週一伴隨新一波東北季風南下，迎風面北、東部氣溫偏涼，背風側中南部則是晴時多雲，日夜溫差大。至於是否有機會生成「天琴颱風」，氣象粉專點出2影響關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 17 小時前
金馬62星光 李駿碩開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，導演李駿碩（圖）穿上特殊剪裁設計服飾亮相紅毯，期待電影「眾生相」能傳出獲獎好消息。中央社 ・ 13 小時前
開放全民探訪 首座國家檔案館22日正式開館
我國首座國家檔案館11月22日正式開館！歷經試營運期間20萬位民眾的「試用」，其中包括總統賴清德、前後任國發會主委龔明鑫、葉俊顯的親臨加持，國家檔案館蓬蓽生輝、瑞氣千條。適逢11月的年度檔案月，當日有8個機關不辭遠來參與開館嘉年華活動，吸引近萬人來訪，共同慶祝我國檔案發展的重要里程碑。中時財經即時 ・ 13 小時前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
日系入門輕貨卡升級舒適露營車！實用家電全帶著走 輕鬆享樂車宿生活
過往以銷售及維修 Daihatsu 車款為主的三島大發（Mishima Daihatsu）看準戶外風潮盛行的蓬勃商機，近年來也開始提供露營車改裝服務，其中又以品牌首發之作 Quokka 露營車最受歡迎，將 Hijet Truck 車室改造成為溫馨小木屋，日本當地售價為 264～295.5 萬日圓，約台幣 53～59 萬元，提供戶外玩家一個能輕鬆享受車宿生活的入門選擇。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
Toyota 七人座跨界 MPV 擴展勢力範圍！配備升級登場 主打舒適大空間
儘管 Toyota Innova 已退出台灣市場，但在東南亞市場仍然相當受到歡迎，並在 2022 年迎來全新第三代車型，整體設計更向家庭取向靠攏，主打能三代同堂的七人座大空間，而在 11 月舉辦的 GIIAS 印尼國際車展之中，Toyota 也為 Innova 進行更新並擔任主秀，為當地 MPV 市場注入全新活力。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
影》北捷萬大線1期進度逾82％！「會呼吸的車站」曝光
台北市政府全力推動「捷運六線齊發2.0」，其中橫跨雙北的萬大線第1期工程截至10月底施工進度已達82％，目前全線軌道陸續舖設中，各車站正施作連通道、出入口結構及裝修，朝向民國116年完工目標邁進。通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，可大幅縮短台北市萬華及新北市中和、永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 1 天前
BMW宣告首款氫燃料電池車iX5 Hydrogen即將量產
BMW可以算是最早讓氫燃料電池車量產運行的豪華品牌之一，本周BMW官方宣告，BMW的全新世代X5將提供5種以上的動力選項，包括汽油、柴油、插電式油電複合動力三款油車，以及純電動 的iX5 和 iX5 Hydrogen氫燃料電池車型等兩款新能源動力車型，繼X5的主力油車車型將於2026年發表上市後，iX5 Hydrogen將於 2028 年上市。汽車日報 ・ 1 天前
Toyota 新款 Vios 油電實測成績揭曉！油耗 22.98km/L 完勝 1.5 舊款
Toyota 入門四門房車 Vios，當台灣仍在販售 1.5na 上一代版本時，東南亞已經販售的是 1.5 油電混合動力的現行一代，在泰國稱 Yaris ATIV。泰國媒體也針對這款搭載 1.5 油電混合動力的 Vios 進行實測，繳出相當亮眼的 22.98自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
台中市 / 綜合報導 國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方調查，大貨車司機沒有喝酒，是不是精神不濟、超車不慎，還是有其他因素，這起車禍才會撞得這麼嚴重，國道警方還要釐清事故原因。 救護車趕到國道車禍現場，大貨車撞上外側護欄與隔音牆，車身傾斜騰空，滿地都是散落物，大貨車車頭扭曲變形，司機吳姓男子受困在副駕駛座的位置，消防隊員花了10分鐘將他脫困，送醫急救，同車的大貨車助手32歲的詹姓男子，被拋飛車外當場死亡。昨(21)日晚間10點多，國道1號北上台中路段，發生死亡車禍，大貨車失控自撞護欄與隔音牆，司機受困在車內，助手詹姓男子摔落到一層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，國道三隊泰安分隊小隊長王冠麟說：「營業大貨車行駛於中線車道，不明原因失控，自撞外側護欄及隔音牆而肇事。」警方調查肇事司機沒有喝酒，事故原因是精神不濟超車不慎，還是有其他狀況還要調查，事故現場滿地碎片油漬，為了安全起見，警方用三角錐封閉外側車道，進行管制，隔音牆被撞出一個大洞，路面都是散落的貨物紙箱，公路局派出大批人員進行清理，大貨車右側車頭整個掀開，受損相當嚴重。副駕駛座的座椅，也噴飛出車外，可見撞擊力相當強大，車禍發生的時候，死者是不是有繫安全帶，國道鑑識小組還要調查採證。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前