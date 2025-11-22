雲林休旅車自撞路樹翻覆 母受困後座警消破車救出

雲林縣 / 綜合報導

雲林虎尾發生一起休旅車自撞路樹的車禍，造成1家4口受傷送醫，民眾目擊，休旅車不明原因偏移車道，接著擦撞路樹後，整輛車騰空翻了2圈，側翻在中線車道上，爸爸與2個孩童受到輕傷，熱心民眾協助救出，媽媽受困在後座，傷勢比較嚴重，消防隊員破壞車體，緊急送醫，還好4個人都沒有生命危險，這起車禍沒有波及其他用路人，但當時爸爸開車，是遇到什麼狀況，才會撞得這麼嚴重，警方正在調查釐清。

白色休旅車行駛在中線車道，整輛車突然慢慢往外偏移，接著就失控擦撞路樹，失控翻了2圈，側翻到路中央，消防隊員說：「玻璃幫我拆下來。」車內一家四口，爸爸跟2個孩童已經脫困，媽媽出不來，消防隊員拿著破壞器材，展開搶救，消防隊員說：「來擔架，先進去，慢一點慢一點。」媽媽被抬到擔架上，救護人員趕快上前確認她的傷勢，救護人員說：「看看有沒有怎樣，有要緊嗎。」媽媽意識清楚，救護車緊急將她送醫。

2個孩童一男一女分別為4歲跟5歲，車禍來得太突然飽受驚嚇，熱心的民眾抱著他們幫忙安撫，再交由救護人員檢傷送醫治療，救護人員說：「肚子痛痛以外，你還有哪裡不舒服，沒有，那我等一下幫你擦一下鼻子喔。」

太陽光刺眼救護人員伸出左手，細心幫孩童遮擋陽光，今（22）日下午1點多，雲林虎尾台1線路段發生休旅車自撞車禍，最後被救出的媽媽失血較多傷勢嚴重，雲林縣莿桐消防分隊分隊長鍾爲凱說：「現場我們看到的，是在車子的後座，她頭部有一處比較大的撕裂傷，意識算有點模糊。」

路面散落許多零件碎片，休旅車右前輪煞車碟盤斷成一半，路樹留下明顯擦撞的痕跡，可以看得出猛烈的撞擊力道，這起車禍沒有波及其他用路人，開車的爸爸沒有喝酒，警方正在調查到底是什麼原因，才會撞得這麼嚴重。

