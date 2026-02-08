雲林修復北港朝天宮進香旗

北港朝天宮進香旗修復成果發表會，展現雲林深厚而獨特的文化能量。（記者劉春生攝）

雲林縣北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（道光貳拾陸年款、光緒拾陸年款、光緒拾玖年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，需要進行妥善的修護處理，在成功獲得文化部文化資產局、雲林縣政府補助後，一一四年委託國立雲林科技大學進行修護工作，近日修護工作即將完成，三十一日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座，講座邀請《北港進香》作者黃偉強暨進香旗修復師侯宗延，分別分享北港進香與進香旗的關聯，以及修復三面進香旗過程的相關經驗。

陳璧君副縣長表示，古物的修復與研究，不只是技術工程，更是文化歷史內涵的重要物證。「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」是國家重要民俗，也是雲林最具代表性的文化符號。透過進香旗等珍貴古物的系統性修護與研究，不僅讓文物得以永續保存，更讓信仰脈絡、地方記憶得以被看見、被理解。縣府將持續與中央、學界及宗教團體合作，讓文化資產成為雲林文化自信最穩固的錨點，向外界展現雲林深厚而獨特的文化能量。

文化部文化資產局主任秘書張祐創特別出席活動，他對雲林縣政府及北港朝天宮長期以來對文化資產保存的重視與努力表示高度肯定。張主秘指出，這三面清代進香旗的修復，不僅是技術上的修補，更是對台灣民間信仰脈絡的梳理，中央將持續支持基層文資修護，讓珍貴古物能世代傳承。

進香旗修護師侯宗延表示，此次修復三件具有古物身份的北港進香旗，遵循國際文物修復原則，改善進香旗織品劣化情形，讓古物得以妥善保存。透過織品分析研究，首次發現清代進香旗使用「狗毛」纖維布料。此案也經過田野調查，委託蔡明堂藝司，利用永豐錫鋪有百年歷史的麝石模具，重新澆鑄出葫蘆旗頭和香火牌，讓進香旗相關工藝技術也得以紀錄保存。

文化觀光處長謝明璇表示，此次三件清代進香旗修護計畫，獲文化部文資局與縣府共同補助，總經費121萬元，歷時近一年完成，充分展現專業修復師的細膩技術與嚴謹態度。透過科學分析與田野調查，不僅改善文物劣化情形，也為進香旗相關材料與工藝留下珍貴研究紀錄。雲林縣目前已指定五十案古物，一般古物四十八案，重要古物兩案（北港飛龍團大龍旗、西螺福興宮好義從風匾）。