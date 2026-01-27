雲林假農藥竄市 檢調破地下工廠查獲逾9噸

檢調人員來到斗南鎮這處製造假農藥的地下工廠，當場查獲多種偽農藥成品、半成品、原體及副料，一旁還有非法農藥標示、包裝材料及各式的生產器械工具，全部當場查扣。

雲林地檢署主人檢察官朱啟仁說明，「該集團至2023年間起即由張姓男子在雲林縣斗南鎮某倉庫，將農藥原體調配、製造，分裝成農藥成品之後再運送至雲林縣虎尾鎮某倉庫儲存，即後由黃姓男子將偽農藥販售給不特定農民，藉此牟利。」

雲林地檢署表示，近期防檢署接獲民眾檢舉，指稱雲林地區有不肖人士以加工方式製造偽農藥販售，經檢調追查下成功於斗南鎮等處查獲偽農藥成品、半成品約9.6公噸。對此雲林縣動植物防疫所呼籲農民，不要使用來路不明農藥以免觸法。

雲林縣動植物防疫所技正陳建棠指出，「相關的農藥用途它當然主要是針對蔬果的病蟲害在防治部分，但在台灣是不核准的，它是屬於偽農藥，如果經查證農民知道這是偽劣農藥仍使用的話，依《農藥管理法》可處1萬5000元以上、15萬元以下罰鍰。」

雲林地檢署表示，偽農藥流入市面不僅會影響農作物生長與產量，也恐危及食品安全問題，全案將張姓男子等3人依涉嫌違反《農藥管理法》提起公訴，最高可處7年以下有期徒刑。