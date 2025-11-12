雲林停班課消息「連3變」網氣炸 新聞處長致歉：發訊息時貼錯圖文

昨（11）晚行政院人事行政總處官網公布雲林「停班停課」消息，但縣長臉書卻貼出「照常上班課」，讓民眾霧煞煞，最後峰迴路轉，縣長刪文宣布停班課，讓人霧煞煞。倒是苗栗最早宣布放假，而被說有結界的台中市也比表定提早宣布，但同在中彰投生活圈，南投卻沒有放假，民眾灌爆縣長臉書。

台中放颱風假 民眾喊「結界展開」先訂唱歌包廂

鳳凰颱風來襲，台中結界展開，台中市長盧秀燕宣布放颱風假，台中人認為應該會風和日麗，早早訂包廂、看電影，就連風勢一向強勁的台中港店家也照常開店！被說颱風假不是看大氣系是政治系決定的，沒在暴風圈裡的苗栗同樣早早宣布放假。

至於雲林則是像洗三溫暖一樣，11號晚上7:40，人事行政總處官網寫雲林放假，結果雲林縣長張麗善社群媒體卻說雲林照常上班課，到底有沒有放假？民眾疑惑時她卻刪文了，最後晚間8:24終於正式宣布停止上班上課。家長等學校通知，一下子正常上課，一下子不用上課，被搞得霧煞煞，不少民眾也灌爆留言，新聞處長事後致歉，表示是發布訊息時貼錯圖文。

雲林新聞處長表示是發布訊息時貼錯圖文，表達歉意。圖／翻攝自Facebook@張麗善

中部生活圈僅南投沒放假 許淑華：生活圈是彼此參考

而整個中部只有南投沒放假，瞬間縣長臉書被轟炸，「台中放了南投是在堅持什麼」、「中彰投為何不同步？」南投縣長許淑華解釋，風雨皆未達颱風假放假標準，且中彰投的生活圈是彼此參考，最主要的是要關注自己縣內狀況。

上次被說咕嚕咕嚕的彰化縣，民眾左等右等終於在八點半說放假，只能說要不要放颱風假，中部似乎特別難決定！

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

