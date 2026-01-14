雲林健檢加碼GO啟動 最高補助1520元強化社區健康篩檢

為提升縣民健康篩檢量能，雲林縣政府持續推動預防保健政策，雲林縣衛生局今(14日)舉辦「雲林健檢加碼GO！身體健康有保固」記者會，宣布整合性社區健康檢查加碼補助方案，凡符合成人健康檢查資格的縣民，依年齡與性別可再加碼多項檢查，最高每人補助新台幣1,520元，預估約有5,700位縣民受惠。

縣長張麗善出席活動並頒發獎狀，表揚投入整合性社區健康篩檢及預防保健工作的績優醫療院所，她表示，雲林已邁入超高齡社會，縣府以「預防勝於治療」為核心理念，透過加碼補助降低民眾檢查負擔，推動慢性病、癌症及骨質疏鬆等疾病的早期篩檢，結合健康生活型態介入與整合式健檢，提升縣民生活品質。副縣長陳璧君指出，整合性社區健康篩檢計畫配合中央「健康台灣」政策，透過社區據點提供一站式檢查服務，讓長者及偏鄉民眾能就近接受健康照護，及早發現慢性病與癌症風險，進而減輕個人、家庭與社會的照護負擔。

衛生局說明，此次加碼項目補足成人健檢未涵蓋的重要檢查內容，包括腫瘤標記、甲狀腺功能、糖化血色素及攝護腺癌篩檢等，鼓勵符合資格的縣民把握機會，透過定期檢查及早掌握健康狀況。衛生局長曾春美表示，除偏鄉醫療加值方案外，也持續強化癌症與慢性病防治，自今(115)年1月18日起，衛生局將結合5家責任醫院及基層診所，辦理22場整合性社區健康篩檢，提供成人健檢、B、C型肝炎，以及子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與乳癌等篩檢服務，並同步加碼多項特色檢查，提升檢查便利性與可近性，若檢查結果出現異常，縣府將補助交通費及部分自費醫療費用，協助民眾在黃金治療期內獲得適切醫療。

衛生局補充說明，加碼檢查內容依年齡及性別規劃：40至64歲縣民可加做CA19-9腫瘤標記、T4與TSH甲狀腺功能檢查及糖化血色素；50歲以上男性加做PSA攝護腺特異抗原檢查；40歲以上民眾可接受胸部X光及骨質密度AI分析；65歲以上長者則再加做AFP腫瘤標記、甲狀腺功能檢查及心電圖，全面提升健康防護。