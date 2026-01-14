雲林健檢升級 加碼腫瘤標記、甲狀腺6項檢查

雲林整合性社區健康檢查今年加碼補助，共計6項價值約1520元，1月18日起跑。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府今(14)日宣布2026整合性社區健康檢查加碼補助，只要符合成人健康檢查資格者，依年齡及性別加碼多項檢查，有CA19-9腫瘤標記、甲狀腺功能、甲狀腺刺激素、糖化血色素、攝護腺特異抗原及胸部X光骨質密度AI分析等，價值約1520元，預計有5700人受惠。

雲林縣今年整合性社區健康篩檢將從1月18日起跑，雲林縣衛生局今天召開記者會公布各鄉鎮市時間及地點，並宣布加碼檢查項目。

廣告 廣告

雲林縣長張麗善指出，台灣已邁入超高齡社會，健康是自己的責任，預防重於治療，加碼補助降低民眾負擔，提高民眾檢查意願，早期發現早期治療，讓鄉親「活得老、活得好」。

副縣長陳璧君也表示，整合性社區健康篩檢計畫，結合中央「健康台灣」政策，透過社區據點一站式完成多項檢查，長輩及偏鄉民眾能就近接受健康服務，提早發現慢性病與癌症風險，減輕個人、家庭及社會的照護負擔。

衛生局長曾春美說，這次加碼補助項目涵蓋多項成人健檢沒有檢查的重要項目，自行到醫院檢查要花1520元，尤其CA19-9腫瘤標記是針對消化道腫瘤篩檢，包括胰臟癌、胃癌、腸癌、肝、膽等，符合資格民眾可多利用。

曾春美強調，民眾檢查若發現異常，縣府也會補助交通費及部分進一步檢查的費用，讓民眾能夠在黃金時間治療，為自己健康把關，整合性篩檢時間、地點及加碼補助對象，可上雲林縣衛生局官網查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

健康網》肥胖與癌症的距離比想像近？ 專家曝關鍵證據與改善之道

健康網》番茄是超級食物？ 營養師點名「3族群」小心

