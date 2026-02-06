雲林傳禽流感 業者亂丟死鵝遭法辦

雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行7週齡肉鵝1,626隻的撲殺銷毀作業／翻攝照片





115年2月4日雲林縣動植物防疫所(以下簡稱防疫所)接獲通報，口湖鄉一魚塭旁遭隨意棄置廢死禽(肉鵝)，經追查來源為四湖鄉某鵝場場，今確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行7週齡肉鵝1,626隻的撲殺銷毀作業，督導業者完成場區清潔及消毒作業，並將依法開罰及函送法辦。

防疫所表示，現是禽流感好發的季節，請養禽業者務必落實禽場生物安全措施外，更應配合相關防疫措施。針對該案場隨意棄置，未主動通報疫情之行為，縣府將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處最高新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

防疫所所長廖培志表示，確診高病原性禽流感案例場與廢死禽棄置點都將加強公共區域消毒，同時進行兩處半徑1公里禽場採樣訪視作業，控制疫情傳播風險。

廖培志說，高病原性禽流感疫情會透過候野鳥遷徙傳播病原，再經由產銷系統水平傳染，請養禽業者持續落實禽場防鳥設施及門禁管制，人員、車輛與器具(含蛋箱與禽籠)進入禽場，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報(通報專線：0932-690674)，以防範病毒散播風險，避免造成產業重大的經濟損失。

