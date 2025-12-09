雲林優良安心標章頒證 張麗善肯定138家獲優良安心認證業者

一一四年雲林縣優良安心標章頒證，張麗善肯定一三八家獲優良安心認證業者。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

一一四年雲林縣優良安心標章頒證，九日由縣長張麗善頒證表揚符合食品良好衛生規範準則的醬油安心標章十七家業者及餐飲衛生管理分級評核一二一家業者，鼓勵獲獎業者繼續為食品安全衛生努力，確保民眾食的安心。

張麗善說，民以食為天，食以安為先。雲林縣是農業、畜牧大縣，也是最大蔬果中心，要讓全台消費者對雲林農產品有信心，縣府嚴格監督推動相關措施，守護食安，讓消費者放心選擇，保障全民健康，同時肯定此次獲頒標章的業者展現高標準的衛生管理，為縣內食品產業樹立模範。

縣府嚴格監督推動相關措施，守護食安，讓消費者放心選擇。（記者陳正芬攝）

衛生局長曾春美說，這幾年推動食品安全認證標章分級評核，通過優良評核的業者，針對食品製程環節，都需符合GHP，製作安全美食料理，關鍵在落實要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱及要注意保存溫度等五要原則。藉評核輔導讓業者從製造、運送、上市過程中，了解所應注意及遵守食安規定。

另外，縣府持續推動食農教育計畫，倡議珍惜食物、永續環境，培養均衡飲食觀念、減少食物浪費，食品及農產品包裝減量，減少資源使用；透過優良安心認證創造完善飲食環境，守護食品安全需要政府、企業和消費者共同努力，確保飲食衛生與健康。打造健康飲食、安心消費，保障食品衛生與食用安全。