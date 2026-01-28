雲林優質農產進軍"波灣食品展" 鎖定清真市場

中部中心／陳嫈其、陳建華 雲林報導

雲林縣政府，帶著在地企業，前往中東最大規模的"波灣國際食品展"，鎖定清真食品商機，從生鮮蔬果到雞肉加工品全面亮相，希望讓世界看見台灣農業的實力，也替企業打開更多外銷機會。





雲林農產年產值948億拚外銷 今年進軍中東「波灣食品展」

「雲林良品」拓展中東商機 優質雞肉.蔬果站上國際（圖／民視新聞）





雲林縣長張麗善，率領在地企業團隊，前往杜拜，參加中東地區，最大的"波灣食品展"，將雲林農產，進軍國際市場。雲林縣是農業大縣，農業產值一年高達948億，在台灣已超過1萬2000個行銷點，並積極開拓海外市場，不只日本、韓國、新加坡，今年還進軍中東"波灣食品展"，以"雲林良品"為品牌參展。可以看到縣長跟企業手上捧著芭樂、鳳梨、雞肉加工品等，來做為這次食品展的主打商品。

考量到中東地區，大多是穆斯林國家，不吃豬肉、而且清真認證嚴格，雲林企業特別鎖定雞肉與蔬果市場，從原料透明、產地管理到加工流程，都符合清真規範，來搶攻龐大商機。縣府跟在地企業攜手，進軍中東市場，把台灣的好味道，送到世界面前，讓更多國家看見台灣。





