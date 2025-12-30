雲林元旦升旗在北港！個人免報名直接來 周邊交管出爐

雲林縣政府115年元旦升旗典禮將移師北港鎮北辰國小，公所30日表示周邊將進行交通管制並畫設封閉路段。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府民國115年元旦升旗典禮將移師北港鎮舉行，北港鎮公所30日表示團體報名開放2天即額滿，共有1200人共襄盛舉，當天民眾若要參加升旗典禮，直接到場不用報名。設籍雲林且於1月1日出生的壽星，線上登記後當天到現場可領取「專屬生日禮物」。另外，周邊將進行交通管制並畫設封閉路段。

115年元旦升旗活動規畫「升旗、踩街、祈願、存願」4部曲，上午7點30分在北辰國小報到，發放紀念品、觀賞表演，8點20分舉行升旗典禮，隨後參與民眾一起健行至北港朝天宮祈福，同時舉行摸彩抽獎，迎接幸福滿滿的115年第1天。

北港鎮長蕭美文表示，團體報名已額滿，一般鄉親參加元旦升旗典禮不用報名，1月1日早上7點30分直接到北辰國小領取運動巾、小國旗及摸彩券，一起升旗抽大獎。設籍雲林的元旦壽星且已完成線上登記者，7點20分至7點50分請到服務台領取「專屬生日禮物」，超過時間視同放棄，釋出名額給現場壽星。

蕭美文說，為確保活動順利進行，當天北辰國小周邊將進行交通管制，上午7點至11點封閉路段有太平路18巷7弄、太平路4號前、大同路與太平路口，以及太平路、義民路、義民路209巷至防汛道路。另外，北辰路與成功路口實施號誌燈燈控，北辰國小正門口成功路段禁止停車。

只出不進路口包括太平路45巷、博愛路、復興街、公館街、中興街、民主路、公民路、大同路、厚生路、益安路、成功路、公園路等會場周邊及踩街動線周邊路口。部分路口將視現場狀況實施機動交管。

