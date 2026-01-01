雲林元旦升旗移師宗教聖地北港鎮 張麗善許下這個願望
「2026年雲林縣元旦升旗活動」首度移師到宗教聖地北港鎮，1日於北辰國民小學登場，縣長張麗善率縣府團隊，以「雲林更好，從心開始」為主題，與上千名民眾共同仰望國旗升起，隨後徒步前往北港朝天宮參拜，祈求平安順利，張麗善也許下今年第1個願望「讓雲林政策能夠延續，雲林永續發展」。
北辰國小1日旗海飄揚，來自雲林各鄉鎮的民眾齊聚參加升旗典禮，隨後元旦壽星們上台高唱生日快樂歌、切蛋糕，場面溫馨歡樂。張麗善表示，這幾年雲林的進步，是縣府團隊與縣民齊心打拚出來的，今天的升旗典禮大家團結在一起，象徵著雲林人共同守護家鄉、推動進步的堅定意志。
張麗善說，昨天縣府在縣立體育場舉辦睽違12年的跨年晚會，現場湧進逾2萬人，有很多雲林年輕人返鄉參與，更有許多來自外縣市的民眾到場，非常成功，讓大家看見不一樣的雲林。今天升旗主題是「雲林更好，從心開始」，大家迎接今年第1道曙光，相信雲林一定會愈來愈好。
張麗善提到，雲林這幾年從農業大縣逐步走向農工商科技城，縣府在縣內規畫的「九加一產業園區」是雲林的未來，且已有一大半計畫進入內都委員會審核，未來一定可以讓我們的孩子留在自己的家鄉，與家人享受天倫之樂，不用離鄉背井到他鄉工作。
最後張麗善許下新年新希望，她希望奠定的政策可以延續，雲林才能永續發展，所以她今年的第1個願望就是「讓雲林政策能夠延續，雲林永續發展」。
