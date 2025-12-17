雲林元旦升旗踩街祈福 召集元旦寶寶過生日

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣長張麗善今天宣布，明年元旦升旗典禮移師至北港鎮北辰國小，隨後徒步到北港朝天宮，將手工平安袋帶回家，同時召集1月1日出生的元旦壽星，贈送100份獨家生日禮包。

雲林縣行政處今天舉辦115年雲林縣元旦升旗宣傳記者會，張麗善和北港鎮長蕭美文展示活動紀念品「紗布運動巾」，邀請民眾屆時到場同歡。

張麗善說，115年元旦升旗活動以「雲林更好 從心開始」為主題，活動規劃「升旗、踩街、祈願、存願」，邀請民眾在早上7時30分齊聚北辰國小，共同升旗並邁開步伐，祈願新的一年平安健康，將滿滿祝福帶回家。

行政處表示，活動首部曲由「升旗與祈願」揭開序幕，緊接著展開「踩街與存願」，民眾從北辰國小步行至北港朝天宮，透過一步一腳印的步伐，將許下的願望深刻存於心中，轉化為新年的新動力，抵達後迎來「帶回祝福」時刻，現場將發手工平安袋。

行政處指出，凡是參加升旗典禮的民眾皆可獲得「紗布運動巾」，完成全程活動可獲得摸彩券一張，有可能將Apple Watch、電輔車等好禮帶回家。

同時，縣府召集1月1日出生的元旦壽星，在線上預約報名（額滿為止）並於活動當天親自到場，即可獲贈限量100份的獨家生日禮包。

此外，莿桐鄉公所將在元旦早上7時在莿桐公園舉辦升旗暨樂活踩風健行，來回2.8公里，除了免費品嘗雲林在地農特產，還可以參加摸彩。（編輯：謝雅竹）1141217