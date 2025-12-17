雲林元旦升旗首次移師北港 徒步1.3公里拜媽祖

雲林115年元旦升旗典禮主題是「雲林更好，從心開始」，早上在北辰國小舉行升旗典禮，參加者贈送120公分長的紗毛巾。(周麗蘭攝)

雲林縣府今上午舉行記者會宣布115年元旦升旗在北港。(周麗蘭攝)

雲林縣115年元旦升旗將首次在北港鎮北辰國小舉行，升旗之後徒步到北港朝天宮，向媽祖上香祈福。縣府特別訂製120公分長的紗毛巾贈送給元旦當天7點30分就報到的民眾。

雲林115年元旦升旗典禮主題是「雲林更好，從心開始」，早上在北辰國小舉行升旗典禮，縣長張麗善將與升旗民眾一起徒步1.3公里到北港朝天宮祈願，走路大約需20分鐘。

縣長張麗善說，在北辰國小迎接第一道曙光後，一步一腳印徒步時可以好好為未來一年祈福，她希望國泰民安、風調雨順。

廣告 廣告

為鼓勵民眾起大早參加元旦升旗，現場7點半發放可以當作圍脖也可做毛巾操的紗毛巾，同時舉辦摸彩，大獎包括摺疊電輔車、Apple Watch、浩肯包、吸塵器等。

張麗善也號召雲林縣的元旦寶寶到場接受大家祝福，可預約報名也可直接到現場，前100名將有獨家生日禮包！

北港鎮長蕭美文說，朝聖健走到北港朝天宮，將贈送阿嬤們縫製的千歲平安袋，歡迎大家一起參加升旗活動。

更多中時新聞網報導

沈玉琳曝元宵後復工 已洽談新節目

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別

EASL》三外砍破25分 富邦勇士2連勝