雲林元長肉鴨場爆發H5N1禽流感 緊急撲殺5267隻肉鴨

生活中心／記者李育道報導

雲林縣元長鄉1正番鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，撲殺5267隻鴨。（示意圖／資料照）

動植物防疫檢疫署（防檢署）今(15)日表示，獸醫研究所通知，雲林縣元長鄉1正番鴨場(主動監測)確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行正番鴨5267隻（16週鹷）之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。114年1月迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計22例（陸禽18場、鵝3場及鴨1場）。

防檢署表示，經農業部生物多樣性研究所分析，我國目前正處候鳥抵臺度冬高峰階段，各類群冬候鳥種遷徙抵臺情形穩定，主要集中於蘭陽平原及西南沿海地區。我國位於候鳥度冬遷徙路徑上，且上游國家近期疫情持續升溫，其中日本已發生禽場6例及野鳥48例，韓國則為禽場10例及野鳥14例；另近期於高雄及臺南沿海雁鴨科野鳥排遺、赤頸鴨、黑面琵鷺檢出高病原性禽流感，請養禽業者應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。

防檢署呼籲，近日氣溫降低且日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，且適逢候鳥度冬高峰期， 我國面臨境外禽流感病毒入侵的風險高，請養禽業者應留意禽舍保溫及通風管理，持續維護防鳥設施，做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報，倘被查有未依規定主動通報者，依規定最高處新臺幣100萬元罰鍰，且依法撲殺之動物不予補償。

