雲林元長肉鴨場爆H5N1 緊急撲殺逾5千隻鴨

鴨子在場中走來走去活力十足，外觀看起來沒什麼異狀，但經雲林縣防疫所進行秋冬強化監測發現，位在元長鄉這處鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，也是今年全台第一起感染禽流感養鴨場，15日完成撲殺作業。

雲林縣動植物防疫所技正陳建棠說明，「主動監測發現本縣元長鄉一肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，隨即依標準作業程序啟動撲殺作業，計撲殺16週齡肉鴨計5267隻。」

根據防檢署統計，今年1月到目前，全台確診及撲殺禽流感禽場案例總計22例，包括陸禽18場、鵝3場及鴨1場，而近日氣溫降低日夜溫差更大，容易造成禽流感發生，呼籲業者要做好預防工作。

防檢署動物防疫組組長林念農表示，「白天和晚上溫差差異非常大，這邊也要做好禽場保溫還有通風。因為溫差大的時候，可能會造成禽隻緊迫，那禽隻緊迫時候會造成牠抵抗力降低，降低的時候可能就會容易染病。」

防檢署也說，現在適逢候鳥度冬高峰期，近期在高雄、台南沿海雁鴨科野鳥排遺等都有檢出高病原性禽流感，業者要持續做好防鳥設施、消毒與門禁管制，若發現禽隻異常就得主動通報，如未主動通報依規定可處最高100萬元罰鍰，而且撲殺不予補償。