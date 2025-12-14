雲林兒少代表展現行動力 兩年成果發表深化兒權教育

wm20251213213409924164

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】雲林縣政府今（13）日舉辦「雲林縣第六屆兒少代表成果發表會」，以「探索兒權公園．認識兒權公約」為主題，展現兒少代表參與公共事務的豐碩成果。活動由縣府社會處規劃，邀請家長與民眾共同參與，透過成果分享與互動體驗，呈現雲林在推動兒少權益上的持續努力。

雲林縣第六屆兒少代表成果發表會暖心登場。（圖／記者簡勇鵬攝）

社會處處長林文志表示，兒少代表不僅是縣政發展的重要夥伴，更是雲林邁向永續未來的重要力量。本次成果發表會讓兒少代表親自分享兩年任期內的學習歷程與實際行動，呈現他們如何在生活中落實《兒童權利公約》精神，並透過公共參與為校園環境、交通安全及社會福利等議題發聲。

處長林文志表示，兒少代表不僅是縣政發展的重要夥伴，更是雲林邁向永續未來的重要力量。（圖／記者蘇榮泉攝）

林文志指出，第六屆兒少代表在任期內積極提出建言，透過討論與實踐，深化對兒童權利的理解。成果發表會中，兒少代表站上舞台，分享參與公共議題的經驗與收穫，展現年輕世代關心社會、勇於表達的行動力。

成果發表會讓兒少代表親自分享兩年任期內的學習歷程與實際行動，呈現他們如何在生活中落實《兒童權利公約》精神。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動現場同時規劃多項親子互動內容，包括酒精噴畫藝術體驗，鼓勵親子共同創作、增進情感交流；並設置《兒童權利公約》趣味闖關遊戲，透過寓教於樂的方式，讓參與者在遊戲中認識兒權內涵，提升對兒少權益的認知。

成果發表會不僅是兒少代表展現聲音與行動的舞台，更象徵縣府持續深化兒童權利理念、重視下一代成長的具體作為。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣政府表示，成果發表會不僅是兒少代表展現聲音與行動的舞台，更象徵縣府持續深化兒童權利理念、重視下一代成長的具體作為。未來將持續傾聽兒少意見，攜手打造更加友善、安全且充滿希望的成長環境。

透過寓教於樂的方式，讓參與者在遊戲中認識兒權內涵，提升對兒少權益的認知。（圖／記者蘇榮泉攝）

