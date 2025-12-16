雲林入冬首例禽流感啟動防災應變 縣府即刻封堵疫情 守住產業與公共安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣元長鄉一處肉鴨場15日主動監測中確診H5N1亞型高病原性禽流感，成為入冬首起案例。雲林縣政府立即依災害防救思維啟動防疫應變機制，迅速完成5,267隻肉鴨撲殺銷毀及全場清消作業，並同步擴大周邊防護圈，防止疫情外溢，展現縣府面對生物性災害「超前部署、即時處置」的防災韌性。

縣長張麗善表示，禽流感屬於高度風險的生物性災害，特別在秋冬候鳥過境與度冬期間，病毒隨野鳥進入國內環境的機率大幅升高。縣府自9月起即配合中央啟動「強化秋冬禽流感防疫措施」，將防疫視同防災，提前盤點風險、建立應變量能，目的就是在災害發生初期即迅速圍堵，避免擴大成系統性衝擊。

張麗善指出，雲林為全國重要水禽與畜牧產區，一旦疫情失控，不僅重創產業，更可能衍生公共衛生與社會恐慌等連鎖影響。縣府因此持續強化跨局處防災聯防機制，加密高風險場域巡查頻率，並於關鍵時刻每日執行公共區域消毒作業，透過環境風險管理，降低病毒傳播機率。

動植物防疫所所長廖培志表示，中央秋冬防疫專案已將H5、H7亞型禽流感列為重點防災監控項目，並針對稽查不合格禽場及高風險地區優先納入監測。縣內東勢鄉、麥寮鄉、元長鄉及斗南鎮均列為防災重點區域，原訂10至12月監測82場次，目前已完成96場次，提前完成風險盤點。

廖培志進一步指出，針對本案，縣府除完成案例場撲殺與清消外，亦同步啟動周邊防災防護網，針對案例場半徑1公里內16處禽場，將於1個月內完成全面監測採樣。經研判，疫情與候鳥遷徙高度相關，加上近日早晚溫差大，家禽易因緊迫導致免疫力下降，禽場若未落實防災管理，極易形成防疫破口。

縣府呼籲養禽業者，務必將禽流感防治視為日常防災工作的一環，全面強化禽場防鳥設施、禽舍保溫及門禁管制，人員、車輛與器具（含蛋箱、禽籠）進出場區前，皆須完成清潔消毒，並落實每日自主健康觀察。如發現異常死亡或疑似症狀，請立即通報防疫專線0932-690674，共同守住雲林產業安全與公共防災防線。