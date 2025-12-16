雲林入冬首例禽流感撲殺 呼籲禽場落實生物安全 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣入冬來，昨（15）日在元長鄉主動監測到首例肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行16週齡肉鴨5267隻撲殺銷毀作業，同時督導業者完成場區清潔及消毒作業。

雲林縣入冬來，昨（15）日在元長鄉主動監測到首例肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，依程序撲殺銷毀肉鴨5267隻。（圖／雲林縣政府提供）

縣長張麗善指出，因應候鳥過境及來臺度冬季節，家禽流行性感冒（禽流感）病毒傳播至禽場風險較高，為積極防範疫情發生，自9月起配合中央啟動「強化秋冬禽流感防疫措施」，除強化監測、教育宣導與發放消毒水外，近期高風險時刻，亦每日派員進行高風險場域消毒作業，降低環境中病毒數量，降低疫情發生風險；同時目前正處候鳥抵臺度冬高峰階段，且國內野鳥檢出禽流感病毒，病原進入國內禽場之風險升高，請養禽業者務必落實生物安全。

廣告 廣告

防疫所所長廖培志表示，中央所啟動「強化秋冬禽流感防疫措施」優先納入H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施稽查不合格場及高風險地區（東勢鄉、麥寮鄉、元長鄉、斗南鎮）禽場進行監測採樣，10—12月目標監測共計82場次（陸禽36場、水禽46場次），目前防疫所已完成採樣監測96場次；現於元長鄉發現禽流感病毒蹤跡，除已派員每日加強公共區域周邊消毒工作外，該案例場周邊半徑1公里內16禽場將於1個月內完成監測採樣工作。

廖培志指出，經分析疫情與候野鳥遷徙有密切關係，禽場自主強化生物安全工作刻不容緩，加上近日早晚溫差大，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，請養禽業者持續落實禽場防鳥設施、做好禽舍保溫措施及門禁管制，人員、車輛與器具(含蛋箱與禽籠)進入禽場，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報(通報專線：0932-690674)，以防範病毒散播風險，造成重大的經濟損失。