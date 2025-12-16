雲林入冬首例H5N1禽流感 元長肉鴨場確診即刻撲殺

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣入冬後出現首例禽流感案例。縣府表示，15日於元長鄉一處肉鴨場在主動監測中，確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。防疫單位已依標準作業程序，完成16週齡肉鴨共5,267隻的撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區全面清潔與消毒，防止疫情擴散。

防疫單位已依標準作業程序，完成16週齡肉鴨共5,267隻的撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區全面清潔與消毒。（圖／雲林縣政府提供）

縣長張麗善指出，近期正值候鳥過境與來臺度冬高峰，禽流感病毒透過野鳥傳播至禽場的風險顯著升高。縣府自9月起配合中央啟動「強化秋冬禽流感防疫措施」，持續加強主動監測、教育宣導及消毒資源發放，並於高風險期間每日派員至重點場域進行消毒作業，以降低環境中病毒量，減少疫情發生機率。她也呼籲養禽業者務必落實生物安全措施，共同守住防疫防線。

元長鄉檢出病毒後，除持續加強公共區域消毒，案例場周邊半徑1公里內共16處禽場，也將於一個月內完成全面監測。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，中央防疫措施已將H5、H7亞型列為重點防治對象，針對防疫稽查不合格場及東勢鄉、麥寮鄉、元長鄉、斗南鎮等高風險地區禽場優先進行監測採樣。原訂10至12月監測82場次，目前已完成96場次採樣。此次於元長鄉檢出病毒後，除持續加強公共區域消毒，案例場周邊半徑1公里內共16處禽場，也將於一個月內完成全面監測。

防疫所分析指出，本次疫情與候鳥遷徙高度相關，加上近期早晚溫差大，家禽易產生緊迫反應，導致抵抗力下降，增加感染風險。防疫單位呼籲養禽業者加強防鳥設施、做好禽舍保溫與門禁管制，所有人員、車輛及器具進出禽場前均須完成清潔消毒，並每日自主觀察禽隻健康狀況。如發現異常情形，應立即通報，以降低病毒擴散及產業損失風險。

