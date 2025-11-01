雲林全民綠生活登場 劉建國推毒化災教育打造全國防災示範縣市

全民綠生活毒化災防制教育巡迴宣導活動，今（1日）在雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態基地熱烈舉行。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「114年全民綠生活毒化災防制教育巡迴宣導活動」今（1日）在雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態基地熱烈舉行，吸引上千名親子與民眾參加。活動結合寓教於樂的方式，讓民眾在闖關遊戲、濃煙逃生體驗及YOYO家族互動中，學習環境防災與綠生活知識，現場氣氛熱鬧，也展現出雲林推動環境與防災教育的用心成果。

活動選在濁水溪出海口生態基地舉行，象徵多年的揚塵治理成效。（圖／記者蘇榮泉攝）

立法委員劉建國指出，雲林縣不僅是農業大縣，更擁有全亞洲規模最大的石化園區「六輕」，因此毒化災防制和環境應變教育對地方尤其重要。他表示，雲林縣在全國首創將防災教育融入園遊會型態，以輕鬆有趣的方式讓小朋友從小學會正確的防災觀念，全國只有雲林這樣做，這也是地方創新的示範。

活動結合寓教於樂的方式，讓民眾在闖關遊戲、濃煙逃生體驗及YOYO家族互動中，學習環境防災與綠生活知識，現場氣氛熱鬧。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國提到，過去六輕若發生事故，應變隊需花一小時從斗六趕往現場，為了加強地方應變能力，他於109年在立法院提案，成功爭取成立「麥寮隊」，如今遇到毒化災事件時，已能在第一時間啟動應變，守護雲林居民安全。

本次活動選在濁水溪出海口生態基地舉行，象徵多年的揚塵治理成效。自106年起，在中央與地方跨部會合作下，濁水溪揚塵事件次數從每年59次降至111年的2次。近期因氣候因素再起揚塵危機，劉建國已緊急邀集相關單位會勘，並安排立法院衛環委員會考察，要求持續加強治理，保障居民生活品質。

114年全民綠生活毒化災防制教育巡迴宣導活動，吸引上千名親子與民眾參加。（圖／記者蘇榮泉攝）

環境部次長謝燕儒到場致詞表示，「全民綠生活」活動是推動綠色環境與防災教育的重要平台，雲林縣在防災體系與人才培育方面成效卓越，尤其雲林科技大學協助成立的「中區毒化災應變專業訓練機構」，目前全國已有超過17,700名毒化災專業人員，其中4,700名由雲科大培訓，佔全國四分之一，顯見雲林在防災教育的領先地位。

活動結合多項互動體驗，並響應環保餐具與減碳生活概念，讓參與者在遊戲中培養永續生活態度。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次活動結合多項互動體驗，並響應環保餐具與減碳生活概念，讓參與者在遊戲中培養永續生活態度。劉建國強調，推動全民綠生活不只是一次活動，而是持續性的生活運動，他希望防災能成為日常習慣，讓雲林成為最懂防災、最會綠生活的縣市。

