雲林公墓旁空地被當垃圾場! 勸導無效最重罰6千

雲林崙背公墓一帶，因為人車出入少，附近空地竟然被當成垃圾場，很多民眾趁著沒人，把垃圾全丟在空地，早上丟晚上也來丟，變成亂丟垃圾的熱點。清潔隊表示，監視器去年裝設後已經開出30多張勸導單，如果勸導無效，依照廢棄物清理法最重可罰6千元。





民眾夜奔墓仔埔旁空地亂丟垃圾 清潔隊：勸不聽就開罰

公墓旁空地淪為垃圾場 清潔隊透過科技執法揪亂丟者先勸導若無效就開罰。（圖／翻攝畫面）









雲林崙背公墓旁的空地，被當成垃圾場，大白天的就有民眾騎車來丟，眼見四下無人，把帶來垃圾丟在空地，接著又有人帶垃圾來而且一次丟兩包，甚至還有人，把垃圾包當成籃球。結果垃圾越堆越多，但亂丟畫面都被監視器拍下來

民眾夜奔墓仔埔旁空地亂丟垃圾 清潔隊：勸不聽就開罰

民眾夜奔墓仔埔旁空地亂丟垃圾 畫面都被監視器拍下來。（圖／翻攝畫面）









公墓旁空地被當成垃圾場成了亂丟熱點，因為不只白天有人亂丟晚上也一樣，研判可能是地處偏僻，不是清明節一般人也不會來這，當地清潔隊，去年七月裝了監視器抓亂丟，已經開出30多張勸導單，沒想到，過年前又出現垃圾被亂丟。清潔隊表示針對民眾亂丟垃圾，先以勸導為主，若再犯就請車主到清潔隊一趟，學習如何處理垃圾，把亂丟的垃圾原封不動帶回家，並且祭出罰則。





