雲林公用頻道影片徵件展現成果 《阿公的哺哺車》勇奪首獎

114年雲林公用頻道影片徵件展現成果，杜政庭執導的《阿公的哺哺車》勇奪冠軍。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】在鏡頭的聚焦下，雲林的每個角落都訴說著獨一無二的故事。「114年公用頻道影片徵件－風華百景映雲林」頒獎典禮今（16）日於斗六教師研習中心登場，縣長張麗善、新聞處長陳其育及多位創作者齊聚一堂，共同分享他們眼中動人的雲林風采。本次比賽由導演杜政庭以家庭、土地與信仰為主題創作的《阿公的哺哺車》榮獲冠軍，抱回15萬元獎金，作品以真摯影像呈現雲林的人情溫度與深刻情感，引起現場熱烈回響。

廣告 廣告

「114年公用頻道影片徵件－風華百景映雲林」頒獎典禮今（16）日於斗六教師研習中心登場。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，縣府於109年成立影視委員會，希望透過影像將雲林的好山好水、在地文化與多元風貌介紹給更多人。她指出，公用頻道影片徵件採「先審後拍」方式，讓創作者能以明確的企劃深化主題，每部作品都展現亮眼成果。今日的頒獎典禮不僅是對優秀創作者的肯定，也感謝參賽者以鏡頭紀錄雲林，讓外界看見雲林更多感人的故事與美好風景。

評審長、北藝大教授游婷敬分享，這次徵件共收到56件企畫書，最終選出5件入圍作品，共頒發獎金35萬元。首獎作品《阿公的哺哺車》以雲林在地親情為核心，影像中充滿溫度，也呈現出雲林特有的自然景致與生活氛圍，是兼具情感與地域性的優秀作品。

「114年公用頻道影片徵件－風華百景映雲林」頒獎典禮今（16）日於斗六教師研習中心登場。（圖／記者洪佳伶攝）

佳聯有線電視總經理張玉樹則表示，作為深耕地方的有線電視業者，佳聯及北港有線電視長期致力推動在地文化，透過公益頻道播出優秀作品，不僅能讓更多觀眾欣賞在地好內容，也能強化雲林的城市行銷，讓更多人看見雲林的魅力。

「114年公用頻道影片徵件－風華百景映雲林」頒獎典禮今（16）日於斗六教師研習中心登場。（圖／記者洪佳伶攝）

新聞處長陳其育指出，公用頻道徵件活動已成為推動雲林影像創作的重要平台，縣府也持續透過國際偶戲節、西螺大橋藝陣文化祭、藝文講座與電影放映等活動，培育在地影視人才。他強調，未來將持續辦理影像創作計畫，邀請更多創作者蒐集素材、撰寫企畫，踴躍參與徵件。此次五部得獎作品將於公用頻道、縣府YouTube與官方Facebook播出，歡迎民眾線上觀賞之餘，也到雲林走走，親自感受這片土地的文化魅力。