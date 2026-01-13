雲林公私協力 愛心年菜整合平台暨實物銀行春節送暖

謝淑亞副縣長頒發感謝狀肯定財團法人雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平臺」。（記者劉春生攝）

▲謝淑亞副縣長頒發感謝狀肯定財團法人雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平臺」。（記者劉春生攝）

雲林縣政府自一零九年首創「雲林縣愛心年菜整合平臺」，今已邁入第七年，期間整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，讓各界捐贈之愛心年菜傳送到經評估及通報有需要的鄉親家裡，讓人性的溫暖隨著年菜傳遍鄉里，讓愛心持續傳遞，處處有溫情。

縣府今(十三)日運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助，舉辦「在雲林過好年，幸福年菜好過年」一一五年生活扶助寒冬送愛年菜整合平台暨實物銀行春節送暖記者會，副縣長謝淑亞代表縣長張麗善親自頒贈感謝狀，對於年菜整合平台創立至今，六年來已嘉惠九千七百六十三個家戶，今(一一五)年更預定協助一千五百個家戶，寒冬送暖將遍及二十個鄉鎮市，謝副縣長期待大家並肩同行，公私協力、連結共好，讓這股溫暖社會的力量延伸至更多面向。

副縣長謝淑亞表示，春節期間，與家人們共享一頓團圓飯看似平常，但對於弱勢家戶及鄉親來說是一種難以達成的期待。感謝本縣公益彩券盈餘分配款補助新臺幣九十九萬五千四百元整支持愛心年菜，以及財團法人雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平臺」，今年結合多間企業及團體(中華民國雲林同鄉聯合總會、新北市雲林同鄉會總會、財團法人新北市私立雲林慈善基金會、雲林縣不動產建築開發商業同業公會、鴻宜建設有限公司、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、雲林縣七-十一超商、雲林縣虎尾中央扶輪社、國際獅子會雲林縣第三分會(虎尾獅子會)、雲林縣昀軒國際同濟會、雲林縣工業會 、雲林縣虎女獅子會、雲林縣同心獅子會、鑫源烏雞郎、三條崙海清宮、斗六善修宮、社團法人雲林縣人間長照協會、雲林縣雲邑聖慈壇慈善會、張嘉郡立法委員、許宇甄立法委員、雲林縣麥寮獅子會及雲林縣台西獅子會)及多位個人小額捐款等單位共襄盛舉，合計捐贈新臺幣八十一萬一千九百元整及部分物資，補足弱勢家庭所需之年菜。另，沈芯菱博士為響應縣府所推動減碳生活行動，隨年菜發放加碼贈送共一千七百個環保袋，倡導環保減碳生活。

謝副縣長指出，縣府於春節期間更結合二十鄉(鎮、市)公所、警察局及各分局、雲林縣六十五個派出所（分駐所），提供四百四十包實物銀行緊急物資包及五十包禦寒物資（睡袋、保暖衣物、暖暖包等），讓有需求的鄉親和街友能夠就近至公所或派出所（分駐所）領取物資獲得協助，不必冒著寒冷在外奔波受凍。雲林縣實物銀行自一零一年八月開辦迄一一四年底已發送愛心物資發送超過六萬戶次，平均每月嘉惠四百四十五戶需要物資服務家戶，尤其雲林縣實物銀行每年仍收到許多善心人士、團體伸出的友愛之手，據統計一一四年度計有七位善心人士及二十企業團體，捐贈價值新臺幣八百零二萬三千三百四十六元愛心物資，其中特別感謝財團法人簡天生紀念基金會捐贈棉被三百件，以及泓海實業有限公司捐襪子共六百雙，嘉惠實物銀行家戶，協助遭逢變故、失業等困境的弱勢家庭能夠渡過生活危機，不因物資的短缺而生活困頓。

縣府社會處林文志處長誠摯感謝社會各界所捐贈的年菜與物資，及公所、民間團體及志工夥伴協助發送予經評估有物資需求的鄉親，讓各界捐贈的愛心年菜及物資能在年關前後更有溫度的傳送到鄉親手上，傳遞政府部門、社會慈善團體和社會福利團體關懷弱勢家庭、暖心暖胃之愛心。尤其，財團法人人安福利慈善基金會雲林平安站於一零五年在雲林縣設站駐點至今，提供防飢服務、防寒夜訪、防病服務、輔導就業、心靈輔導、潔身沐浴、高低溫關懷等相關服務，讓許多街友及寒士們能得到第一線的協助。另雲林縣列冊遊民共計二十二位，分別分布於斗六市、林內鄉、西螺鎮、北港鎮等轄區，幸有人安基金會(雲林平安站)充分扮演公私夥伴關係，讓受幫助的街友感受到身暖心暖的溫情。

雲萱基金會董事長黃凱稜指出，雲萱基金會第七年承辦愛心年菜整合，今年年菜增加約三百多份，我們非常努力逐一比對每一筆資料，希望將愛普及到每一位需要的鄉親手上。同時很感恩社會各界越來越踴躍的捐贈，祝福每個受贈家戶收到這份溫暖年菜，能夠更有力量來面對新的一年，將來也能翻轉成為一個手心向下的人。

謝副縣長再呼籲，春節期間「社福服務不打烊」，縣府除結合相關局處、各鄉(鎮、市) 公所、村里、社區安全守護站及社福團體夥伴們共同加強關懷需要扶助鄉親及備有緊急物資包、評估提供急難紓困或急難救助等社會救助服務外，也期望所有鄉親一起攜手主動關心周邊親友及鄰居，如有需要幫助的民眾，請協助通報一九五七福利諮詢專線或縣府一九九九專線，讓縣府能及時提供協助，鄉親都能歡歡樂樂迎新年、平平安安過好年。

今日記者會後，縣府社會處長林文志、財團法人雲林縣雲萱基金會董事長黃凱稜、中華民國雲林同鄉聯合總會總會長林進忠、縣議員賴淑娞、黃美瑤等以及多間企業及團體，接力將捐贈物資所製成春節緊急物資袋送上雲林縣行動社福分享幸福物資專車，轉交予各鄉（鎮、市）公所、警政單位代表及民間團體。

雲林縣政府期待串聯各機關、單位網絡一起齊力加強關懷、守護弱勢民眾春節期間平安，就近領取物資，並請公所及相關單位於春節前協助發送年菜給需要的家戶，祈願鄉親能歡度新春佳節。