雲林公立國中小免費營養午餐 逾5萬名師生受惠

（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）繼台北與基隆、台中市、高雄市宣布115年度公立國中小學營養午餐免費後，雲林縣長張麗善今天宣布跟進，將籌編約新台幣5億6337萬餘元，照顧全縣5萬178位教職員工生。

張麗善表示，縣府原本預計新版財劃法通過後，執行全面國中小營養午餐免費，孰料中央竟然不副署、不公布新版財劃法；此外過去由中央補助的多項支出，如補助偏鄉學校營養午餐、水電費等陸續停止，縣府增加約2億元以上壓力。前天中央提高雲林縣財力等級，縣府將增加15億元以上配合款，縣府財政面臨多重考驗。

廣告 廣告

張麗善說，她這兩天召集相關單位討論，並在國民黨立委張嘉郡承諾將全力監督中央落實新版財劃法，以改善地方財政下，縣府咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，決定115學年度起全縣公立國中小學營養午餐免費。

雲林縣政府教育處指出，自115學年度起雲林縣公立國中小營養午餐全面免費，以每餐50元計，並且包括推動偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下廚工薪資補助，縣府將另行籌編約5億6337萬餘元，照顧全縣5萬178位教職員工生。

民進黨徵召雲林縣長參選人、立委劉建國認為，縣府早該做了，畢竟免費營養午餐並非新興做法，目前宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、連江縣、金門縣、澎湖縣、新竹縣、桃園市等地的學生已獲得地方政府全額補助營養午餐費用。

劉建國指出，縣府補助營養午餐費，除了減輕家長負擔之外，也能在課間提供機會融入食農教育，讓孩子更了解自己的餐桌與家鄉，提升對在地農業與食材的認識，形成正向的食育環境。

張嘉郡則強調，她當選縣長後會推動國中小學童的營養午餐免費，一來減輕家長的負擔，二來照顧孩子的健康，三來奠定國家的未來，這是三贏的局面。（編輯：陳清芳）1150108