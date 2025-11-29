雲林六房媽過爐 爐煙繚繞五股內紀錄片首映

社團法人中華民國六房媽會今天舉辦《循香而行六房媽文物展暨爐煙繚繞五股內紀錄片》特展／翻攝照片





為傳承與推廣雲林縣重要民俗「雲林六房媽過爐」核心文化價值，保存者社團法人中華民國六房媽會今(29)日於土庫股(過港)紅壇，舉辦《循香而行六房媽文物展暨爐煙繚繞五股內紀錄片》特展，展期自今日起至114年12月21日止。本次特展首度將國家重要民俗「雲林六房媽過爐」，以文物、影像及體驗活動等多元形式，完整呈現六房媽三百六十餘年來「有神無廟、五股輪值」的獨特信仰與傳承體系。

縣府指出，《循香而行》文物展，是縣府依據文化資產保存法補助的計畫成果，以「文化資產與信仰文化推廣」為核心，內容著重於闡述六房媽三百多年來的過爐儀式演進，深入探討其歷史脈絡、信徒感應傳說，以及其獨特的信仰核心。

今日首映的《爐煙繚繞五股內》紀錄片，計畫經費除保存者自籌，更由文資局及縣府共同補助，旨在為六房媽信仰留下最完整且真實的影音紀錄，深入描繪六房媽爐主作為承接信仰的核心人物，如何帶領信眾承擔這份長達數百年的傳承重任。

六房媽會理事長徐萬成所說，有些庄頭聚落因輪替關係，可能要等上80年才能輪值一次爐主的資格，這份對信仰的堅定與長久等待，正是六房媽過爐文化最感人的精神所在。此外，中華民國六房媽亦將持續擔負保存之責，積極籌建文物館，以促進無形文化資產的永續傳承。

文化觀光處處長陳璧君表示，六房媽過爐是雲林縣的驕傲，更是全國獨特的國家重要民俗。透過長達三百六十多年盛大的過爐儀式，以『移動式信仰』的精神，凝聚了五股三十四庄頭。

陳璧君說，本次《循香而行》文物展及《爐煙繚繞五股內》紀錄片，是六房媽在文化資產推廣上的重要成果，期望讓國人看見其深植於五股庄頭的社群凝聚力及對信仰的堅定。特展期間活動豐富，邀請縣民與各界朋友共襄盛舉，共同促進國家重要民俗的永續傳承。」

陳璧君說，「六房媽過爐是雲林縣五項國家重要民俗之一，具有高度文化價值。本次特展內容深度剖析六房媽『有神無廟、五股輪值』的獨特機制，並首次以實物與影音並陳的方式，呈現白鐵神轎等歷史文物。我們期待這不僅是一場展覽，更是一堂生動的文化教育課程，讓民眾近距離感受與研究這項民俗的社會組織與歷史底蘊。

六房媽會理事長徐萬成表示，特展期間，紅壇亦規劃系列藝文活動，包含12月6日及7日，將邀請數十個知名藝陣團隊進行連番表演；12月12日，由明華園日字團擔綱演出，主要卡司包括陳勝在、鄭雅升等知名戲曲藝術家；12月13日，歡迎各方信眾隨香，共同跟隨六房天上聖母前往傳說中的第六房進行賜福與巡視，邀請全國民眾一起共襄盛舉。

