雲林再添大型復康巴士 打造無障礙交通新里程 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣府服務身心障礙者在就醫、外出及參與社區活動邁向新里程，再添第二輛的大型復康巴士，今（9）日上午在縣府親民大廳、廣場，由縣長張麗善主持啟動儀式後正式投入服務，將讓雲林縣府服務身心障礙交通接送服務效能更加增進。

雲林縣府第二輛的大型復康巴士，今（9）日上午由縣長張麗善主持啟動儀式後正式投入服務身心障礙者等。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，縣府自民國98年起推動復康巴士服務，從最初的3輛小型復康巴士起步，目前已擴增至59輛小型復康巴士提供載送服務，服務至今從未中斷；大型復康巴士則在104年首購一輛加入服務行列，迄今已近2年，平均每年服務人次達3,050人，惟機構、團體及學校的需求逐年增加，因此縣府在去（114）年積極籌措經費採購第2輛大型復康巴士，於12月底順利交車後續進行驗收程序。

廣告 廣告

新加入服務的大型復康巴士設置專為乘坐輪椅的身障者升降機，由接送員操作。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，而今新車將與現有車輛共同投入服務，預期可倍增服務人次，提升身心障礙朋友們外出的便利性；讓更多身心障礙朋友能夠順利走出來，雲林縣有高達5萬多個身心障礙朋友，希望除了就醫之外，也能提供方便又輕鬆的交通，助他們走入公共場域，出門享受藝文活動與自然風光，促進身心靈的健康。

社會處林文志處長表示，縣府於104年購置首輛大型復康巴士，價值約750萬元，設有6個輪椅區及15個乘客座位；而今加入服務的114年增購第2輛大型復康巴士，其價值1200萬元，設有6個輪椅區及21個乘客座位，配備更完善、座位容量更充足，可大幅提升團體外出的交通便利性。

乘坐輪椅的身障者由接送員先行固定後再行操作，讓搭乘者安穩放心進入車廂。（圖／記者簡勇鵬攝）

林文志指出，大型復康巴士的加入，不僅象徵本縣無障礙交通服務再度升級，讓身心障礙朋友在外出就醫、休閒及社區活動上獲得全面性的支持；只要是身心障礙團體、機關或學校因參與活動，需協助載送身心障礙者，均可填具申請表函文至本府提出申請借用服務；全日服務使用費為4,000元，半日以内2,000元，本縣經立案之身心障礙團體或機構以八折計費，歡迎多加運用。

第2輛大型復康巴士，設有6個輪椅區及21個乘客座位，配備更完善、座位容量更充足，可大幅提升團體外出的交通便利性。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑表示，一個城市友不友善，不是看有多先進，而是有無能力把我們身心障礙者接住，好好關懷與照顧；感謝雲林縣政府增購這輛復康巴士，提昇身心障礙者出門的勇氣，讓我們可以再回歸到受傷前般，與家人一起跨出家門遊玩。我可以大聲又驕傲的說，雲林是一個友善的城市。