雲林再爆禽流感 魚塭亂丟316隻死鵝！防疫所撲殺1626隻

雲林口湖鄉再爆棄置禽流感死禽，防疫所人員撲殺確診場所1626隻肉鵝。縣府提供



雲林縣再度爆發惡劣棄置禽流感死禽事件！雲林縣動植物防疫所4日接獲通報，在口湖鄉一處魚塭旁發現遭人隨意棄置的316隻死亡肉鵝，部分已嚴重腐敗並散發惡臭。防疫人員隨即展開溯源調查，追查死禽來源，並在四湖鄉一處肉鵝飼養場發現場內禽隻大量死亡，現場狀況怵目驚心。

防疫所第一時間封鎖現場並採樣送驗，經實驗室檢驗確認，該場確診感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒。考量疫情風險升高，防疫所立即依標準作業程序，針對該場7週齡共1626隻肉鵝執行撲殺與銷毀作業，並督導業者完成場區全面清潔與消毒，以防堵疫情擴散。

廣告 廣告

雲林口湖鄉再爆棄置禽流感死禽，防疫所人員撲殺確診場所1626隻肉鵝。縣府提供

縣長張麗善指出，目前正值禽流感好發季節，養禽業者更應嚴格落實禽場生物安全管理，包括防鳥設施、人員進出管制及消毒流程，更應配合相關防疫措施。針對本案業者未依規定主動通報、反而將死亡禽隻隨意棄置的行為，縣府將依《動物傳染病防治條例》規定，針對該場不予補償撲殺動物及銷毀物品的相關損失，並可處新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送往化製場處理部分，亦將依《畜牧法》另行裁罰，以儆效尤。

雲林口湖鄉再爆棄置禽流感死禽，防疫所人員撲殺確診場所1626隻肉鵝。縣府提供

防疫所所長廖培志說明，確診案例場及死禽棄置地點，都將加強公共區域消毒作業，並針對兩處地點周邊半徑1公里內禽場全面啟動採樣與訪視，逐場清查禽隻健康狀況，嚴密監控疫情變化，降低病毒擴散風險。

廖培志指出，高病原性禽流感主要透過候鳥遷徙帶入病毒，再經由產銷體系進行水平傳播，一旦防疫措施鬆懈，極易造成連鎖感染，對整體禽畜產業衝擊巨大。他呼籲業者務必強化防鳥設施與門禁管制，人員、車輛、器具、蛋箱及禽籠進出禽場前，均須完成徹底清潔與消毒。

防疫所也提醒，養禽業者應每日自主觀察禽隻精神狀況、食慾及死亡率變化，若發現異常死亡或疑似症狀，務必第一時間通報，切勿心存僥倖私下處理，以免釀成更大防疫破口。禽流感通報專線為0932-690674，全天候受理。

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」