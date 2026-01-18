雲林冬日限定美景浪漫登場 雲海、落羽松、炮仗花海！怎麼拍都出片
Photo Credits：molly888666、tw.papago319
隨著冷氣團報到，雲林也披上了冬日的華麗外衣！誰說冬天的顏色只有蕭瑟？此刻的雲林正迎來一年一度的視覺盛宴。從如雪片般翻湧的銀白甜根子草，到染上琥珀色的落羽松森林，更有提前報到的火紅炮仗花牆，將鄉間小路妝點得喜氣洋洋。
【雲林冬日限定美景】
澄霖沉香味道森林館
石牛溪畔
雲嶺之丘
新吉村鴨母寮
綠金番茄南瓜農場
崛頭28秘境
太平老街
澄霖沉香味道森林館/秋冬美景落羽松
Photo Credits：k.a.i_photo、emo2280、salilly1020
澄霖沉香味道森林館坐落於雲林虎尾，佔地約5.8公頃，以柏樹、榕樹、落羽松等80多樹種，加上奇岩巨石與水流池塘，打造出充滿禪意的日式景觀庭園。池塘中有大大小小的愛心小島可愛無比，落羽松在映照天光的湖面上增添浪漫氣息。
地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號
交通資訊：建議開車前往
石牛溪畔/甜根子草花海
Photo Credits：laiyuping9520、tw.papago319
位於斗六與古坑交界處的石牛溪畔，每逢季節交替便會換上令人驚嘆的銀裝。這裡並非真下雪，而是廣闊河床上的甜根子草盛開，匯聚成一片望不到盡頭的銀色浪花。甜根子草的花穗潔白如絲，隨風搖曳時彷彿大地掀起了陣陣白浪，在冬日午後的陽光照射下，閃耀著柔和的銀光。漫步在溪畔堤防，遠眺遠方的山巒與近處的銀白花海交織，那種寂靜而純粹的荒野美感，被網友譽為「台版最美冬日雪景」，是攝影愛好者絕不能錯過的夢幻取景地。
地址： 雲林縣斗六市（國道3號石牛溪橋下河床周邊）
交通資訊：建議自駕前往，可導航定位「斗六石牛溪橋」，由台3線往古坑方向行駛，於橋樑兩側堤防道路停車後步行至河岸。
雲嶺之丘/夕陽與雲海/秋冬是雲海最美季節
Photo Credits： han_jirui、leoliu311
360度零死角、天氣好的時候甚至可以一次眺望台中、南投、彰化，甚至嘉義、台南等五個縣市，這裡是位在海拔1630公尺的雲林草嶺觀景台「雲嶺之丘」。走過大片竹林、放眼遼闊草原，下午過後的雲海滾滾而來，稱為祕境步道也不為過；而裊裊雲霧後方的巍峨山巖更堆疊出美麗的層次。
地址：雲林縣古坑鄉
交通資訊：建議開車前往
新吉村鴨母寮/春節期間盛開的炮仗花景點
Photo Credits：molly888666、tsotso_1206
準備迎接冬末的喜氣！位於虎尾的新吉村鴨母寮，以其壯觀的「炮仗花牆」聞名全台。每逢冷空氣南下，長達數百公尺的圍牆會被成千上萬朵橘紅色的炮仗花覆蓋，遠看就像一道亮眼的流蘇瀑布，為純樸的農村染上熱鬧色彩。由於這裡屬於安靜的聚落，少了觀光景點的嘈雜，更多了一份悠閒的氣息。漫步在橘紅色的花海廊道下，鮮豔的花色不僅是絕佳的天然補光燈，更能提前感受到濃厚的春節氛圍，隨手一拍都是充滿活力的網美大片，是雲林冬日最具代表性的花景之一。
地址： 雲林縣虎尾鎮新吉村鴨母寮（導航搜尋「新吉村炮仗花」）
交通資訊： 由國道1號下虎尾交流道，接斗六聯絡道（145乙縣道）往虎尾方向，續行至新吉村後沿指標前行。
綠金番茄南瓜農場/冬日限定的南瓜隧道
Photo Credits：linda75g、bambilu525
冬天的雲林不僅有美景，更有豐盛的產物！綠金番茄南瓜農場是冬季農業旅遊的熱點。農場以溫室種植高品質的金黃小番茄與造型各異的南瓜著稱。走進農場，映入眼簾的是充滿活力的綠色藤蔓，懸掛著如寶石般晶瑩剔透的番茄果實，在冬日陽光的照耀下顯得格外誘人。這裡不僅提供採果樂趣，農場內也精心佈置了許多充滿鄉村風情的拍照點，將原本平凡的溫室變成極具文青感的空間。在這裡可以暫時遠離塵囂，體驗親手採摘的成就感，是一處集美景與食農教育於一體的療癒據點。
地址： 雲林縣虎尾鎮惠來里173之12號
交通資訊： 經由台19線行駛至褒忠鄉，轉入民生路後依農場指標前往，周邊路邊方便臨時停車。
崛頭28秘境/落羽松與梅花鹿
Photo Credits：molly888666、apple_80329、tw.papago319
位於虎尾工業區周邊的崛頭28秘境（落羽松園區），是一個將工業硬派感與自然柔美完美結合的神奇地點。這片園區原本是工廠後方的私人土地，主人熱心分享上百棵整齊劃一的落羽松。每到冬日，落羽松葉片由綠轉金、再轉為深濃的琥珀紅，層次分明。園區內規劃了精緻的木棧道與清澈的水池，倒映著參天的松林，營造出濃厚的異國森林氛圍。園區內散落著可愛的小羊雕塑與長椅，環境維護極佳且清幽，被譽為「雲林最美落羽松森林」之一，更是外拍模特兒爭相到訪的取景聖地。
地址： 雲林縣虎尾鎮崛頭里28號
交通資訊： 開車至虎尾鎮後，導航「崛頭里落羽松」或「崛頭28」，園區位於虎尾北溪路附近，入口處設有簡易停車位。
太平老街/燈會燈籠海
Photo Credits：molly888666、_a.raw_、dct1226
斗六太平老街糖果燈海已成為每年在地盛事，2026 規模更勝往年，全長 550 公尺的太平老街掛滿燈籠，今年更延伸到了中華路燈區（全長約 310 公尺），總長度達到 810 公尺。燈籠由斗六市各中小學學生親手繪製，白天充滿可愛，更是滿載孩子們的祝福與創意；夜間則像是燈海光廊，愈夜愈美麗，展出至 2026/3/31 為止。
地址：雲林斗六太平老街
交通資訊：斗六火車站步行約 6 分鐘可到達
撰文者/ 海的那編
