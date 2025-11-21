雲林凌晨地震很晃卻沒國家級警報？ 氣象署說明觸發條件

〔記者吳亮儀／台北報導〕雲林縣古坑鄉今凌晨3點43分發生芮氏規模4.3地震，嘉義市最大震度3級，許多嘉義民眾嚇到，也好奇為何覺得很晃、卻沒有國家級警報？根據中央氣象署發布國家級警報的條件，須滿足兩項才會觸發。

國家級警報的目的是在地震可能致災的情況下強制告警，因此一直採用比較高的發布門檻。中央氣象署在去年更新條件，考慮到大地震可能造成的影響，就在2024年9月1日新增發布條件。

原本的國家級警報條件為「預估」地震規模5.0以上，並且縣市地區「預估」震度達4級以上。​但是考量到規模6.5以上的大地震通常伴隨較大的低頻能量及較長的搖晃時間，可能對高樓層造成威脅。

廣告 廣告

為了針對強震加強預警，新增了一項發布條件，也就是「預估」地震規模6.5以上，並且縣市地區「預估」震度達3級以上。只要規模、震度符合其中一種發布條件，就會發送災防告警細胞廣播。也就是說，未來只要地震規模夠大(≧ 6.5)，震度達3級以上的地區就會收到警報。

​以雲林今天在凌晨的規模4.3地震來看，雲林草嶺震度4級，嘉義番路、嘉義市3級來看，還未達到觸發國家級警報的條件。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好晃！凌晨3:43雲林古坑規模4.3地震 半夜嚇醒一票人

基隆東方上午7:36發生規模5.3地震 最大震度1級

雲林古坑上午8:27又震！規模3.3、最大震度4級

全台遊樂區冠軍變廢墟 台灣民俗村現況曝

