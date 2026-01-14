雲林助上百弱勢 打造安全家園

雲林縣政府推動「雙B住屋修繕計畫」，至今已幫助上百弱勢家庭打造安全有尊嚴的家。（張朝欣攝）

雲林縣政府為提升弱勢民眾的居住品質，自民國113年11月起與伊甸基金會共同推動「雙B住屋修繕計畫」，針對老舊房屋進行修繕，協助弱勢家庭改善生活環境，至今已完成181件，縣府14日前往口湖鄉會勘修繕成果，楊先生表示縣府團隊不僅幫忙修繕屋頂不再漏水，更重要的是讓他有一個安全有尊嚴的家。

雲林縣長張麗善14日率縣府團隊前往口湖鄉修繕計畫住家會勘，53歲楊先生因腿疾行動不便，只能做一些零工維持家計，經濟困頓，其住家廚房與浴室屋頂破損，煮食、洗澡相當不便，曾請朋友估價修復「至少要20萬元」，他無力負擔，只好與女兒繼續忍受「外面下大雨，家裡下小雨」情況。

去年才遭逢喪子之痛的楊先生，看著整修好的2處屋頂，表示之前浴室屋頂僅用帆布擋風遮雨，讓正值青春期的女兒很沒有安全感，修繕後張縣長還帶著大家一起幫他油漆廚房，真的非常感動。縣府不僅幫他解決屋頂漏水困境，更給了他一處安全有尊嚴的家，「大家的心意我有深深感受到了」。

張麗善強調，「雙B住屋修繕計畫」透過社政、戶政、警消、衛政、村里長及村里幹事等各界力量開展普查，發現需要關懷的家庭，再整合縣府勞動暨青年發展處、台灣寶島行善義工團、台灣希望義工團、羅賴把志工等公私部門資源，展開老舊房屋修繕工作，積極協助他們改善居住條件。

縣社會處長林文志指出，縣府迄今已完成了181件住屋修繕，並針對483戶物資匱乏家庭，透過實物銀行提供必要的民生物資服務。該計畫也獲得民間企業的熱烈支持，共同響應聯合國永續發展目標的SDG1「終結貧窮」、SDG2「消除飢餓」及SDG3「促進健康與福祉」，感謝社會各界對弱勢族群的關懷與支持。