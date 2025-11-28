雲林勇奪健康與高齡友善四大獎 連六年締佳績非六都第一

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣近年積極推動健康城市與高齡友善城市計畫，透過跨局處合作整合在地資源，並將聯合國永續發展目標（SDGs）融入治理核心，打造具地方特色的健康與永續環境。縣府參加衛生福利部國民健康署舉辦的「114年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」表現亮眼，共獲得四大獎項與一項海報獎，再度蟬聯非六都縣市第一。今（28）日由副縣長謝淑亞代表縣府北上接受表揚。

謝淑亞副縣長今領隊北上接受衛福部表揚。（雲林縣政府提供）

謝淑亞表示，雲林縣已連續六年在該獎項中表現突破，從早年不易獲獎，到近年屢獲肯定，充分展現縣府持續推動健康與高齡政策的決心。今年在六都之外，雲林獲獎件數仍為全國之冠，顯示縣府團隊對於健康平權、永續城市及高齡友善環境的努力卓著。

健康城市類 城市夥伴獎-雲林縣政府水利處-咱ㄟ雲林溪，河川之美，全民參與。（雲林縣政府提供）

今年雲林奪下的獎項包括：

健康城市獎-城市夥伴獎

以「雲林溪環境改造與社區再生」為核心，整合河川改善、公共自行車據點、健康步道、長青竹杖推廣、水環境巡守隊及青年創生空間等成果，展現河川復育與人文、生態、交通的多元整合。未來將持續推動社區共創，讓雲林溪成為串聯產業、文化與生態的重要軸線。

健康城市類 健康平等獎-雲林縣衛生局- 運用人性與科技翻轉偏鄉醫療落 差-跨界共築新草嶺。（雲林縣政府提供）

健康城市獎-健康平等獎

以「運用人性與科技翻轉偏鄉醫療落差—跨界共築幸福新草嶺」為題，結合醫療院所與社區力量，建構假日急診醫療站、巡迴醫療、行動診間、遠距會診與森林療癒基地，打造「醫療上山、健康落地」的照護網絡，縮短偏鄉醫療距離。

高齡友善城市類 創新獎-雲林縣政府計畫處- 牽「銀」髮動全「生」-銀髮健康數位革命 創新科技翻轉偏鄉人生。（雲林縣政府提供）

高齡友善城市獎-創新獎

推動「銀髮健康數位革命」計畫，以雲林幣為核心串聯數位學習、健康活動平台、智慧健康步道及運動科技示範中心，建立易用的智慧科技環境，協助長者跨越城鄉與數位落差，提升身心健康與社會互動。

另以「打詐無極限－健康雲林逗陣行」計畫，整合跨局處與社區、金融機構與志工能量，打造長者可理解、可操作、可信賴的防詐安全網，展現SDG17夥伴關係精神。

高齡友善城市類 創新獎-雲林縣警察局 打詐無極限-健康雲林逗陣行─營造健康無詐環境。（雲林縣政府提供）

高齡友善城市獎-活躍獎

透過長期推動「社區規劃師輔導型計畫」，串聯專業與在地共創，落實空間改善、終身學習與長者社會參與，使長輩展現活躍、自信且多元的生命力。

高齡友善城市類 活躍獎-雲林縣政府城鄉發展處-高齡共好．永續進行式。（雲林縣政府提供）

謝淑亞指出，高齡友善與健康城市是現代城市治理的重要目標。雲林縣透過改善生活環境、擴大醫療可近性、導入智慧科技、推動社區參與及強化防詐教育，使縣民能在熟悉的土地上安心生活。此次獲獎是對雲林在醫療平權、數位創新與永續實踐領域努力的肯定，未來縣府將持續打造全齡健康、永續幸福的宜居城市，實現「健康平權、幸福雲林」願景。

