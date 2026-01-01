雲林北港元旦升旗迎2026 張麗善期許政策延續

雲林縣今年元旦升旗活動首度移師北港鎮舉辦／翻攝照片





「2026年雲林縣元旦升旗活動」今天(1日)上午在北港鎮北辰國民小學登場，吸引2,000多名民眾齊聚一堂，在溫煦晨光中高唱國歌、仰望國旗冉冉升起，歡喜互道新年快樂。縣長張麗善也於活動中許下新年第一個願望，期盼「政策能夠延續，讓雲林順利蛻變為農工商科技城，成為共榮富裕、宜居永續的幸福之地。」

雲林縣今年元旦升旗活動首度移師文化底蘊深厚的北港鎮舉辦，縣長張麗善率領副縣長謝淑亞、陳璧君、秘書長曾元煌及縣府團隊，以「雲林更好 從心開始」為主題，與鄉親一同迎接嶄新的一年。

升旗典禮後，張麗善與元旦壽星一起切下生日蛋糕慶生，健走至北港朝天宮向北港媽祖祈福。隊伍抵達朝天宮後，鄉親們領取由千歲阿嬤一針一線親手縫製的手工平安袋，象徵祈求新的一年平安幸福。

張麗善指出，雲林縣已從傳統農業大縣逐步轉型為「農工商科技城」，產業結構持續升級，並於113年「國際智慧城市」評比中躋身全球前7名，展現雲林推動智慧科技的具體成果。

張麗善表示，AI與智慧科技並非冰冷的數據，而是實際應用於縣政各個面向，涵蓋農業、交通、教育、環保及水利等政策，不僅提升縣民生活品質，也有效降低生命與財產風險。

張麗善說，這場元旦升旗典禮是她任內最後一次參與，政策的成果需要用心呵護與持續灌溉，才能開花結果。她也在新年之際許下第一個願望，期盼雲林的建設與發展藍圖能持續前進，政策順利延續，為雲林奠定穩固基礎，持續注入永續發展動能。

