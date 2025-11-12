雲林北港驚險夜！休旅車閃避失控猛衝商店 4人遭撞飛輕傷

雲林北港昨晚發生休旅車失控撞入1家店內，正在門口聊天的4人首當其衝被撞傷，目前已無大礙。警方提供

昨天晚間，雲林縣北港鎮民享路口驚傳連環車禍，1輛休旅車與轎車擦撞後，竟暴衝失控直闖路旁店家，猛烈撞擊造成店門口前正在聊天的4人當場被撞飛，現場一片狼藉，幸好傷者皆僅輕傷，兩名駕駛酒測值均為零。

據了解，當晚8點半左右，邱姓女子駕駛休旅車前往補習班接孩子返家，途經民享、吉祥路口時，與吳姓男子駕駛的小客車發生擦撞。疑似因突發狀況驚慌過度，邱女猛打方向盤，車輛失控衝越對向車道，直撞進一家商店。

巨大的撞擊聲震撼整條街，路人紛紛圍觀。監視器畫面顯示，當時店門口有3名男子與1名女子聊天，女子還坐在機車上，完全來不及反應，瞬間被失控車輛撞上，接著人車四散倒地，店面鋁門被撞到變形，玻璃碎裂滿地，店內多部機台也被波及損毀。

廣告 廣告

救護人員趕抵現場，將4名輕傷者送往北港媽祖醫院救治。警方初步調查，雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事原因仍待釐清；巧合的是，事故發生同一時間、相距約500公尺外的民享路與華勝路口，也傳出另一起擦撞事件，所幸僅車輛受損無人傷亡。

北港警分局提醒，民眾行經無號誌路口時務必放慢速度，注意周邊人車動態，避免類似意外再度發生。



回到原文

更多鏡報報導

台中惡徒為奪巨款滅口不成 燒炭害命未遂被起訴

義美被控厚豆奶藏異物 官方反駁：全程封閉製程、藍網帽不同色

台中驚見「料理鼠王」！民眾拍到黑鼠跳進廣東粥鍋 店員淡定不處理 市府：最重罰2億