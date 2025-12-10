雲林區漁會年度烏魚季開跑! 開放200桌預定秒殺

中部中心 ／ 蔡松霖 許家程 黃信儒 雲林報導

雲林縣口湖鄉，烏魚養殖數量全國最多，雲林區漁會說，今年烏魚子產量大豐收，價格比起去年每台斤便宜100元，漁會也舉辦年度的烏魚季，推出烏魚創意美食大餐，滿滿10道佳餚，200桌開放民眾預訂就秒殺。





烏魚大餐在雲林 ！推出１０道創意佳餚 開放２００桌預定秒殺

雲林區漁會表示今年烏魚子大豐收 價格比起去年可以便宜１００－２００元。（圖／民視新聞）





烏魚全身都是寶，這道是蒜炒烏魚腱。鐵板烏魚腱，吃起來口感脆脆，炒的香氣四溢，滿滿一桌好料，還有藥膳豬肚甲魚湯，以及麻油烏魚膘，雲林區漁會舉辦烏魚季今年推出烏魚創意美食大餐料理，滿滿一桌10道菜，開放200桌預定，立刻秒殺。工作人員依照烏魚子的大小進行篩選分裝，漁會說，今年烏魚子豐收年，價格比起去年每台斤便宜100元

達人透露挑選烏魚子的小撇步 烏魚子越厚代表烏魚越健康。（圖／民視新聞）





火烤厚切烏魚子，達人透露挑選烏魚子的小撇步，口湖鄉烏魚養殖數量全國最多，區漁會連續多年舉辦烏魚子評鑑活動，也讓雲林產的烏魚子打響名號，遠近馳名。





