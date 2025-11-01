雲林區漁會文蛤節盛大開幕 台塑攜手漁民推廣養殖成果展

雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展，由雲林區漁會與台塑企業共同舉辦。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「2025雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」今（1）日上午於雲林四湖鄉箔子寮漁港直銷中心熱鬧登場，由雲林區漁會與台塑企業共同舉辦。今年活動邁入第十一屆，台塑企業總管理處總經理林善志及麥寮管理部副總蔡建樑等高層均親臨支持，與雲林區漁會理事長蔡文川及總幹事林傳育攜手推廣雲林文蛤與在地農漁產品，呼籲民眾一同支持雲林漁業，品嚐最鮮美的文蛤料理。

2025雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展今日於雲林四湖鄉箔子寮漁港直銷中心熱鬧登場。（圖／記者蘇榮泉攝）

根據全台放養量統計，雲林縣文蛤占比全台第一，是台灣最重要的文蛤產地。然而近期極端氣候頻繁，沿海養殖環境不穩，導致成本升高與產量下降。台塑企業長年投入漁業輔導，結合國立高雄科技大學專家團隊，導入健康種苗、水質監控、寄生蟲防治到異常天候預警等多層面科學化技術，協助漁民提升養殖效率，成功縮短育成期並穩定品質，近年成效顯著。

活動當天舉辦文蛤評鑑競賽，共有120位養殖業者角逐。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動當天舉辦文蛤評鑑競賽，共有120位養殖業者角逐。評審團以「清蒸試吃」方式，從文蛤大小、均勻度、外觀、肥滿度與口感等指標進行評選，最終由林秀幸奪得特等獎，頭等獎則有增仁坤、李益泉、裴秋碧、吳定輝、林佩君、紀宏璟、郭東棠、林金義、許桃美、郭紫榆等十人獲得，展現雲林文蛤的高品質養殖水準。

評審團以「清蒸試吃」方式，從文蛤大小、均勻度、外觀、肥滿度與口感等指標進行評選，最終由林秀幸（中紅衣者）奪得特等獎。（圖／記者蘇榮泉攝）

現場除有展售攤位、親子貝類DIY教學、文蛤及農漁精品試吃外，台塑農、漁輔導團隊亦設置專區，安排學者與漁民進行面對面技術交流。活動以產官學合作，展現地方漁業永續發展的決心，並持續推廣雲林優質文蛤品牌。

現場除有展售攤位、親子貝類DIY教學、文蛤及農漁精品試吃外，台塑農、漁輔導團隊亦設置專區。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動以產官學合作，展現地方漁業永續發展的決心，並持續推廣雲林優質文蛤品牌。（圖／記者蘇榮泉攝）

