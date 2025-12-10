雲林區漁會烏魚大餐 10菜6500元 200桌搶訂一空
雲林口湖鄉是台灣烏魚子的重要產地，每年冬至前後10天是烏魚盛產季節，雲林區漁會連續19年舉辦產業文化活動，推出漁產烏魚料理大餐，包括烤烏魚子、麻油爆魚膘、鐵板烏魚腱等共10道菜，每桌原價破萬元，只收六千五，開放愈訂不到半天，200桌就被搶光。
已經邁入第19年的烏魚產業文化活動今年再度推出烏魚大餐，除了香烤烏金鑽，還有烏魚之寶，鐵板烏魚腱。這道麻油爆魚膘，富含蛋白質口感軟如豆腐，另外清蒸午仔魚、金鯧五柳枝、米糕拼盤、御品三杯小卷、經典佛跳牆、芋香砂鍋魚，還有藥膳豬肚、甲魚湯，都是冬季進補美味佳餚，總計10道菜外加水果跟飲料，一桌只要6500元，12月1號開放電話預訂，200桌不到半天就搶光。
雲林區漁會人員：「你看真的完全不惜重資，我們雲林區漁會。」
雲林口湖烏魚養殖面積約有112公頃占全國第一，每年冬至前後十天是烏魚盛產季節，今年產量穩定品質好，價格還比去年便宜一到兩百元，加工後的烏魚子甚至重達一斤。
雲林區漁會總幹事林傳育：「這一斤差不多要3300元，這一片要三千多，比去年便宜100到200元的空間，越大片越便宜，今年反而小片的比較貴，越厚越好，因為越厚代表這隻烏魚健康，色澤不要太黑，不要太黑黑到整個烏魚子都黑的，那就代表品質就是，屬於低等次的烏魚子。」
烏魚大餐將在14日登場，除了有10道美味佳餚，還能參加摸獎，有吃擱有抓物超所值，難怪每年一推出就被搶訂一空。
