雲林原民技藝推廣協會成立 首辦原藝盃射箭競賽

▲雲林縣原住民傳統技藝推廣協會成立首辦「原藝盃」射箭競賽以行動開啟文化傳承新篇章。（記者劉春生攝）

由雲林縣原住民傳統技藝推廣協會主辦的「二零二五雲林縣原藝盃原住民傳統射箭競賽」，於日昨在麥寮拱範宮停車場旁的廣場上隆重舉行。這場活動不僅是射箭技藝的競賽，更象徵協會成立後邁出第一步，為雲林原住民族文化傳承揭開全新篇章。

理事長陳南明表示，協會於近期正式完成組織成立，這次比賽是協會成立後首次舉辦的文化推廣活動，別具意義。協會的宗旨在於推廣原住民族的傳統技藝與文化精神，讓族人及社會大眾能透過參與活動，重新認識原民文化中蘊含的智慧、勇氣與與自然共生的哲學。未來，協會也將陸續辦理舞蹈、歌謠、工藝等系列活動，讓文化傳承能以更活潑、多元的方式持續發展。

榮譽理事長蔡嘉峻也特別表示，射箭是原住民族極具代表性的技藝之一，不僅展現力量與專注，更象徵文化的延續與族群的自信。感謝各界的支持與參與，讓此次活動能順利舉辦，期盼未來能持續凝聚族人力量，讓更多人看見雲林原住民族豐富而多彩的文化風貌。

活動當天也安排傳統舞蹈表演與原民美食分享，吸引各族群朋友共同參與。現場氣氛熱烈，展現出原住民族團結、熱情與文化自信的風采，為雲林的原民文化推廣寫下溫暖而感人的開端。