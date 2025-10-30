雲林口湖崇文國小、吳登興先生 獲教育部第12屆藝術教育貢獻獎

雲林縣崇文國小及吳登興先生獲教育部114年第12屆藝術教育貢獻獎／縣府提供





教育部114年第12屆藝術教育貢獻獎獲獎名單出爐，雲林縣由崇文國小及吳登興先生獲獎，張麗善縣長第一時間派員前往張貼紅榜表達祝賀。

崇文國小是一所僅有47名學生的偏鄉小校，雖弱勢學生比例高，仍積極克服偏鄉學校資源匱乏之限制、爭取外部資源，推動多元藝術深耕課程（繪畫、扯鈴、微電影、科技、直笛、舞蹈與布袋戲…等），並於各類藝文競賽屢創佳績，其中以「繪畫、扯鈴與布袋戲」最為出色，多次在縣級比賽及全國賽中脫穎而出。

於電影教學方面，教導學生運用「思多利編劇與腳本創作平臺」創作劇本，拍攝校園主題微電影、廣播劇及動畫，榮獲本縣影展銅獎、品德微電影優等獎；於扯鈴教學方面，建立「扯鈴護照」分級制度，邀請專業教練進行系統性訓練，使學生多次榮獲縣賽與全國賽特優、第一名。

於直笛教學方面，指導學校直笛團參加全縣音樂比賽連年榮獲優等，並時常於社區活動中展演，以培養學生表演自信；於布袋戲教學方面，透過「圓夢尖兵布袋戲計畫」使學生從編劇、手作戲偶到操偶全程參與，更連續兩年榮獲本縣第一名、全國特優及優等。

崇文國小除於教學與競賽中表現優異，亦辦理每年文化走讀活動，帶領學生至全台各地進行扯鈴、直笛及舞蹈快閃演出，增進學生對地方藝術與文化之深入體驗，亦積極結合媒體資源，對偏鄉藝術教育深耕及推廣之成效卓著，值得肯定。

雲林縣崇文國小及吳登興先生獲教育部114年第12屆藝術教育貢獻獎／縣府提供

吳登興投入教育28年，指導多場教育部、傳藝中心、文化部文資局…等機關單位之教師研習，並擔任國際級暨甲級龍獅裁判教練考核講師提攜後進裁判；指導本縣學校獲得全國各項重要賽事380餘次冠軍（特優）、教育部體育署民俗體育競賽獲菁英賽12座金質獎、12座菁英獎（全國唯一）、連續11年獲雲林之光，其指導之飛沙國小更以全校僅30人卻創下教育部民俗體育單年度全國八冠王的紀錄，將傳統藝術扎根偏鄉各校。

吳登興長年持續研究發覺保存國定重要古物（如：北港飛龍團大龍旗指定），協助古蹟、古物、傳統藝術、民俗提報登錄文化資產多達41案，更遠赴泰國執教立門派德義堂龍鳳獅團隊（現為北欖坡市五屬之一，五種舞獅技藝）；於2019年獲本縣登錄無形文化資產龍鳳獅傳統表演藝術保存者及龍獅製作技術保存者，為全台灣最年輕雙登錄保存者。

吳登興先生長期投入偏鄉學校傳統技藝及表演藝術工作，對偏鄉學子藝術傳承努力不怠，幫助各級學校獲獎無數，更推動各項文化資產保存，為守護、傳承傳統藝術之楷模。

張麗善感謝崇文國小及吳登興先生於藝術教育之貢獻不遺餘力，於本縣深耕傳統藝術外，更積極尋找外部資源，本次榮獲教育部藝術教育貢獻獎殊榮，實至名歸。

