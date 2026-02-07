中部中心/蔡松霖 雲林報導

過年期間不少旅客，都會行經口湖休息站，帶來觀光人潮，為了再提升口湖當地經濟，小農聯盟福利中心自費，在口湖休息站，準備鰻魚、烏魚子、台灣鯛等口湖三寶料理，讓民眾免費試吃，盼能搶攻年節商機。

雲林口湖有三寶! "鰻魚.烏魚子.台灣鯛"料理免費試吃(圖/民視新聞)





鰻魚刷上醬汁，撒上芝麻，搭配清脆配菜，光看就讓人口水直流。過年不可或缺的烏魚子，表皮烤到焦香，再串上小黃瓜番茄，清爽解膩。

小農福利聯盟在雲林口湖休息站 舉辦口湖三寶推廣記者會讓民眾免費試吃(圖/民視新聞)

還有這道台灣鯛，加入酸菜和高麗菜一起烹煮，滿滿一碗超澎湃，小農福利聯盟，在雲林口湖休息站，舉辦口湖三寶推廣記者會，各式鰻魚、烏魚子、台灣鯛料理，讓民眾免費試吃。

年前免費試吃活動推廣在地美食 盼能搶攻年節商機(圖/民視新聞)

農曆春節期間，不少南來北往旅客，都會停留口湖休息站，帶來大量人潮，也讓當地相關農漁產品，銷售創下高峰，今年為了擴大提升口湖當地經濟，特地在年前舉辦各式料理試吃，吸引不少大人小孩同樂，年前免費試吃活動，推廣在地美食，盼能搶攻，年節商機。





