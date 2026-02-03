雲林口湖終結13年無牙醫困境 首位常駐牙醫進駐偏鄉守護微笑

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣口湖鄉日前迎來歷史性一刻，口湖衛生所正式進駐首位常駐牙醫師賴奕卲醫師，終結地方長達13年「看牙得遠行」的困境。從無牙科診所到在地診療，這不只是醫師到位，更是偏鄉醫療補位的關鍵一步，為長者與弱勢族群補上最貼近生活的健康防線。

口湖鄉自102年最後一家牙醫診所歇業後，鄉內長期缺乏牙科醫療資源，居民若有看牙需求，往往需前往北港、四湖、台西，甚至遠赴虎尾、斗六就醫，對高齡者與行動不便者而言，舟車勞頓成了就醫門檻。多年來，牙痛不僅是身體不適，更成為偏鄉生活中難以言說的無奈。

雲林縣衛生局長曾春美指出，賴奕卲醫師為雲林在地人，長期於臺大雲林分院服務，累積豐富臨床經驗，也親眼見證偏鄉牙科資源不足所帶來的健康風險。在因緣際會下，賴醫師選擇走入無牙科診所的口湖鄉，用專業回應地方最真實的需求，展現醫者守護生命的初心。

曾春美也特別感謝雲林縣牙醫師公會多年來持續投入偏鄉巡迴醫療，定期派遣牙醫師進入口湖服務，長期彌補基層醫療空缺，為鄉親撐起口腔健康的第一道防線。隨著常駐牙醫正式到位，口湖牙科照護不再只是短期支援，而是邁向穩定、連續且可長遠發展的新階段。

雲林縣衛生局進一步表示，未來將以口湖衛生所為據點，全面推動偏鄉牙科照護升級，包括逐步汰換與增設牙科診療設備，提升診療品質與效率；推動長者定期口腔檢查與衛教服務，預防牙周病與牙齒缺失，守護咀嚼功能；並結合校園與社區資源，深化學童牙齒保健，從小建立正確的口腔健康觀念。

曾春美強調，口腔健康是全身健康的重要基礎，也是生活尊嚴的象徵。縣府未來將持續結合專業醫療人力與在地資源，縮短城鄉醫療落差，逐步建構完善的偏鄉口腔健康照護網絡，讓偏鄉居民不再因距離而延誤治療，真正落實醫療平權，讓健康不再分城鄉。