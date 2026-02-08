雲林口湖魚三寶迎春節

縣長張麗善邀大家來口湖購買最優質漁產品。（記者劉春生攝）

雲林縣政府攜手小農聯盟福利中心，七日於台六一線公路口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福︱口湖魚三寶推薦記者會」，主打烏魚子、鰻魚及台灣鯛等雲林在地特色水產。縣長張麗善邀請春節連假行經台六一線的用路人，不妨進站歇腳選購，將最優質、最新鮮、最具年節意象的雲林農漁產品帶回家，送禮自用皆幸福滿滿。

記者會現場熱鬧登場，縣長張麗善與台灣在地農經整合協會執行長吳瑞忠、公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚，運用雲林在地食材烏魚子、番茄及小黃瓜等，親手製作創意料理「果漾烏金串」，分享雲林農漁產的多元風味。現場並展演以台灣鯛為主食材的「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕及蔬果鰻鰻等佳餚。