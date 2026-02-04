雲林口湖13年無牙醫 台大醫辭職入鄉駐診

拿著X光片，牙科醫師仔細跟民眾說明牙齒狀況。雲林口湖鄉13年沒有牙科醫師，當地民眾如果要看牙，大多都得跑到鄰近鄉鎮就診。2015年為補足民眾牙科就醫需求，由雲林牙醫師公會安排，一週一次在口湖衛生所巡迴開診。

雲林牙醫師李明宗說道，「2015年開始，因為這邊沒有牙醫師，社會反映，那我們身為幹部就來開診。」

口湖鄉民眾黃小姐說：「像我都跑到麥寮鄉橋頭那邊去看，我覺得如果說這邊偏鄉、口湖衛生所有的話，當然對我們鄉親的話是很棒。」

雲林縣衛生局表示，縣內包括口湖鄉、二崙鄉都沒有牙科醫師。原本在台大醫院雲林分院擔任牙科醫師的賴奕卲辭去工作後，將常駐在口湖鄉衛生所看診，希望先將看診日從半天增加至3天，提升醫療量能。

口湖鄉衛生所常駐牙醫師賴奕卲指出，「我們這邊當然是以老人家跟小朋友比較多，那有一些衛生教育的部分，可能我們會想說多投入一點在這方面，讓大家能夠對牙科的保健有多點認識。」

雲林縣衛生局長曾春美表示，「第一位由台大雲林分院轉戰偏鄉醫療的賴奕卲醫師，藉由賴醫師的加入，未來我們衛生所的牙科服務會有不同新風貌。」

賴醫師說，當初辭掉醫院工作只是想換個工作環境，因緣際會來到口湖鄉衛生所，擔任常駐牙科醫師是新挑戰；等到器械到位後，最快這個月就能開始安排治療，希望彌補口湖地區過去牙科醫療資源不足的問題。