雲林口湖AI養台灣鯛 年收成為傳統養殖法23倍

以養殖漁業聞名的雲林口湖，其中台灣鯛近三年產值高達28億，有業者將智能AI技術，導入台灣鯛養殖池，翻轉傳統魚塭印象，系統化管理養魚，一公頃的土地可以設置22 座 養殖池，一年收成是傳統養殖的23倍，遠端監控不必投入過多人力，在土地和人力減縮的時代，讓口湖鄉成為台灣鯛養殖示範區。

超大充氣泳池，裡面養殖的就是台灣鯛魚，1.8公頃大的空間，顛覆以往魚塭驗室外的印象，取而代之的是太陽能光電板的屋頂，也是AI設備的供電來源，以養殖漁產聞名的雲林口湖，將養殖池移進室內，導入智能AI技術，只要用手機遠端監控，就能掌握養殖池的水質水溫，自動投餵飼料和生長監控，提高台灣鯛的存活率。

園區人員方小姐說：「如果溫度太低的話，我們會直接給一般熱水，這些魚也不會因為天氣太冷凍死。」AI智能養殖池，一公頃可以容納22座養殖池，等同於產量放大22倍，相較傳統魚塭，需要大量人力管理，加上靠經驗養殖，容易因氣溫高低，導致台灣鯛不容易存活，AI即時通報系統，可以遠端監控排除問題，1年收成是傳統養殖的23倍。

園區人員方小姐說：「遠端操控在手機平板都可以看的到，這樣可以減少漁民每天24小時都不在魚塭。」雲林口湖的台灣鯛，過去三年年產量約為6萬公噸，產值高達28億，在土地和人力減縮的時代，AI智能養殖克服傳統漁業的困境，將口湖鄉打造為台灣鯛養殖示範區。

