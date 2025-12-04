雲林古坑今12.6度創新低！今明輻射冷卻加成 越晚越冷
根據中央氣象署最新觀測資料，今天凌晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉12.6度，新北市石碇區13.3度，高山地區則以玉山零下4度為最低。東北季風挾帶冷空氣持續影響台灣，各地氣溫明顯轉涼，局部沿海空曠地區在清晨輻射冷卻效應下，降溫更為顯著。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天水氣逐漸減少，北部地區維持多雲天氣型態，中南部則轉為晴朗，東半部仍有局部短暫降雨的機率。北台灣將持續偏冷，其他地區白天舒適，但早晚因輻射冷卻加成亦偏冷。明天清晨中部以北平地的最低氣溫預估仍可降至12度左右。
溫度分布方面，今日白天北部及宜花地區高溫預估18至21度，中南部及台東地區約24至26度，南北溫差明顯。氣象署提醒，早出晚歸及南來北往的民眾應特別注意氣溫變化，適時增添衣物。
展望未來天氣，吳德榮指出，6日、7日東北季風將暫時減弱，水氣持續偏少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨。6日清晨仍有輻射低溫現象，白天起氣溫將逐日回升。8日又有一波東北季風增強，水氣增多，氣溫略降，北部及東半部將有局部短暫降雨機率。9日東北季風再度減弱，水氣漸減，氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小。10日東半部偶有局部短暫降雨機率，西半部則為多雲時晴。
值得關注的是，根據最新美國系集模式模擬，週末前後菲律賓東方海面出現熱帶擾動，有發展成颱風的機率。預估該系統下週將通過菲律賓中部進入南海，一路向西移動，對台灣無直接威脅。氣象專家提醒民眾持續關注最新天氣資訊，做好保暖措施。
其他人也在看
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 6 小時前 ・ 2
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
威力直逼輕颱！「15縣市」強風恐達8級 外出注意
中央氣象署於今（2）日晚間發布強風特報，預測從今晚起至明晚，台灣北部及東北部地區將面臨強風挑戰。受東北季風增強影響，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個縣市，將出現平均風速達6級以上或陣風可達8級的情況。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度
冷空氣全面鎖定北台灣！氣象粉專指出，受到東北季風影響，北部及東半部地區持續濕冷，今（4）日高溫恐難突破20°C，體感宛如進入「冰箱模式」。雖然目前中南部仍有微暖，但專家警告，下週一又有新一波東北季風南下！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
溫度一路下滑！今探14度「高山有望下雪」 週末回暖下週再變天
愈晚愈冷！中央氣象署表示，今（3）日東北季風增強，北台灣溫度將一路下滑，最冷時間點落在今晚至明天清晨，今日3500公尺以上高山也不排除有零星降雪機會。週末兩天溫度回升，不過下週一開始又有新的一波東北季風南下，屆時將再次降溫轉雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
鄭明典示警0度線快速往南移！今晚至明晨最冷 恐下探14度
受東北季風增強與華南中層水氣通過影響，今日起全台氣溫明顯下滑！前中央氣象局長鄭明典指出，「太陽下山，0度線南移！」中央氣象署表示，這波東北季風預計影響至週五，今晚明晨最為涼冷。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發起對話
東北季風影響水氣減少、今晨最冷雲林古坑低溫12.6度！週六漸回溫
[Newtalk新聞] 今（4）天持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少。中央氣象署表示，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。今日平地最低溫出現在連江縣馬祖測站，今晨6點3分測得11.4度，台灣本島平地最低溫則是雲林縣古坑鄉的「荷苞」測站，今天凌晨1點37分測得12.6度。 氣象署指出，今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低。今日白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。 離島天氣方面，澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，週五北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨。西半部及宜蘭低溫新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週四 (12/04) 東北季風持續影響，北東陰雨，北部氣溫偏低，注意穿著保暖
明天天氣如何？ 週四(04日)維持受東北季風影響，中層以上持續有槽線通過，不過底層東北季風偏乾，僅受中高層水氣影響，北部東部持維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，新竹以南為多雲到晴天氣，苗栗及花蓮以北地區白天高溫仍約20度，感受冷到偏涼；台中以南高溫約25度，整體舒適到有暖意。不過隨中高層雲系逐漸通過，中南部雲量漸少，夜間受輻射冷卻影響，平地空曠處局部有12~14度機會，日夜溫差大；北部山區夜間低溫也有12~14度，市區低溫約15~17度，預計要達大陸冷氣團標準的機會仍低。 週五(05日)持續受東北季風影響，不過強度稍減弱，各地天氣型態與週四大致相同，不過水氣在稍減少，僅迎風面有地形性降雨，大台北及東部內陸地區偶有零星飄雨。氣溫方面隨大陸高壓強度逐漸減弱，有稍回升趨勢，北、東部高溫約22度，中南部高溫約25~27度，西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。 週末(06-07日)高壓出海轉偏東風環境，僅東部基隆以南至台東為多雲偶有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，各地氣溫在近一步回升，北部高溫約23~25度，中南部高溫約26~28度，由北至南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫仍約17~19度，整體感受有冷意。 下週一(08日)白天起另一波東北季風南下，上半天各地大致為多雲到晴天氣，下半天中北部及東部雲量增多，轉多雲到陰天氣局部有短暫陣雨，各地氣溫會稍下降，預估這波東北季風將在下週二(09日)出海減弱轉偏東風環境，偏東風環境可維持至下週五(12日)。再下一波東北季風增強時間為下週五(12日)，影響至下週末，依目前預報這波東北季風，伴隨華南雲系東移，各地為多雲到陰有短暫陣雨天氣，且強度有機會接近大陸冷氣團等級，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 23 小時前 ・ 發起對話
今晨最冷12.6℃！東北季風接力報到時間曝 先涼後暖再轉涼
氣象署指出，今日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，到了白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發起對話
週四清晨冷剩12度! 把握週末回暖 下週東北季風再接力
生活中心／綜合報導受到東北季風持續影響，今天（4日）清晨平地最低溫，在雲林，只有12.6度，新北石碇也只有13.3度，雖然水氣正在逐漸減少，但山上整體來說體感只剩下10度左右，陽明山上的文化大學，同學們頂著寒風來上課，玉山主峰步道，已經開始結冰，宜蘭太平山，也只剩4度。週四早上7點多，宜蘭太平山莊氣溫剩下4度，一大清早水氣、霧氣相當濃，雖然還不夠冷沒有下雪跡象，但遊客上山，還是得注意地板濕滑。感受完太平山，再來到玉山，排雲山莊這邊，登山客入住時，都會聽到管理員宣導，因為玉山主峰步道路面已經開始結冰，爬山時，別勉強攻頂，注意安全。民視記者林莉：「受到東北季風持續影響，週四平地清晨低溫只有12度左右，民眾起床應該很有感，而這波冷空氣，週五還會繼續冷。」週三晚上到週四清晨，是這波冷空氣，影響最明顯的時候，平地清晨低溫，最冷在馬祖11.4度，本島最冷在雲林剩下12.6度。玉山主峰步道已開始結冰（圖／"山友莊婷茹"提供）陣陣寒風，陽明山文化大學這邊，學生都包緊緊上山上課。文大學生：「我裡面穿毛衣，原本想說要不要戴個圍巾，有雨的話，雨加風會更可怕一點，今年比去年沒有那麼冷，去年是濕冷，去年這個月都是陰陰，然後有下雨。」站在仇人坡觀察，大三、大四學長姊，其實習慣天氣，穿搭相對薄一些，大一、大二生，儘管還沒進到真正冬天，羽絨外套已經出動。文大學生：「今天沒有到特別冷，最厚的就這件了，我裡面是穿吊嘎，（這樣穿不覺得很冷嗎），上面（羽絨外套）是過上面的心情，下面（短褲）過下面的，（跟山下比起來）非常冷，下面（山下）可以脫外套，裡面一件發熱衣再一件短袖，再一件外套再一件外套，防水的（外套）專門為這邊買的。」文大生頂寒風上課（圖／民視新聞）目前環境還是東北風，週四週五，各地感受涼意濃，要等周末，東北季風減弱，陽光露臉，回溫加上環境乾燥，日夜溫差更明顯，來到10度，下週一開始，下波東北季風來報到，氣溫又再降，未來一週氣溫變化大。氣象署預報員趙竑：「週末兩天環境變得更加乾燥，日夜溫差會變更加明顯，尤其是禮拜天，整個西半部的日夜溫差，都有接近10度左右。」降雨方面，這幾天水氣減少，輻射冷卻明顯，早出晚歸，要注意溫度變化，下週一、週二，水氣再增加，簡單來說，接下來的天氣，週末暖熱、下週開工再變冷，洋蔥式穿搭，避免著涼。原文出處：週四清晨冷剩12度！ 把握週末回暖 下週東北季風再接力 更多民視新聞報導新北退休校長登玉山後四峰身亡 遺體今吊掛下山今晨最低溫僅12.6度！東北季風持續影響 回溫時間點曝光今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
低溫12度壓境！ 吳德榮：未來三天北台明顯轉冷
今（3日）起東北季風增強，北部及東半部地區轉為有雨天氣，氣象專家吳德榮表示，北台灣今天起將一連冷三天，恐見12度低溫，要注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話