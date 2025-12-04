雲林古坑今12.6度創新低！今明輻射冷卻加成 越晚越冷

根據中央氣象署最新觀測資料，今天凌晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉12.6度，新北市石碇區13.3度，高山地區則以玉山零下4度為最低。東北季風挾帶冷空氣持續影響台灣，各地氣溫明顯轉涼，局部沿海空曠地區在清晨輻射冷卻效應下，降溫更為顯著。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天水氣逐漸減少，北部地區維持多雲天氣型態，中南部則轉為晴朗，東半部仍有局部短暫降雨的機率。北台灣將持續偏冷，其他地區白天舒適，但早晚因輻射冷卻加成亦偏冷。明天清晨中部以北平地的最低氣溫預估仍可降至12度左右。

廣告 廣告

溫度分布方面，今日白天北部及宜花地區高溫預估18至21度，中南部及台東地區約24至26度，南北溫差明顯。氣象署提醒，早出晚歸及南來北往的民眾應特別注意氣溫變化，適時增添衣物。

展望未來天氣，吳德榮指出，6日、7日東北季風將暫時減弱，水氣持續偏少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨。6日清晨仍有輻射低溫現象，白天起氣溫將逐日回升。8日又有一波東北季風增強，水氣增多，氣溫略降，北部及東半部將有局部短暫降雨機率。9日東北季風再度減弱，水氣漸減，氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小。10日東半部偶有局部短暫降雨機率，西半部則為多雲時晴。

值得關注的是，根據最新美國系集模式模擬，週末前後菲律賓東方海面出現熱帶擾動，有發展成颱風的機率。預估該系統下週將通過菲律賓中部進入南海，一路向西移動，對台灣無直接威脅。氣象專家提醒民眾持續關注最新天氣資訊，做好保暖措施。

更多品觀點報導

冬天不用買長袖！全台瘋喊「3月撐到12月」短袖穿整年

今天越晚越冷！12度低溫又下雨 冷到週六氣溫才回升

