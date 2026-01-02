雲林古坑低溫7.2度 天氣乾冷注意保暖

中央氣象署指出，今天(3日)受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，台灣平地最低溫為雲林古坑攝氏7.2度；今天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜蘭、花蓮及金門、馬祖局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生，應特別注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒，高山應留意路面結冰溼滑的狀況；到了白天，北部及宜蘭、花蓮高溫約15至18度，中南部及台東約20至22度。

天氣方面，北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，14至18度；金門晴時多雲，9至14度；馬祖陰時多雲，8至11度。

東北風偏強，桃園至雲林、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；各海面浪高約3至5米；今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島有長浪發生的機會，海邊活動請注意安全。