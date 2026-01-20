雲林古坑四校師生聯合藝文成果展登場

雲林古坑四校師生聯合藝文成果展 （圖／雲林縣政府提供）

為了展現偏鄉藝術教育深耕成果，雲林縣政府文化觀光處與古坑鄉永光國小、桂林國小、新光國小及興昌國小攜手合作，辦理「四校聯合藝文展」，誠摯邀請民眾蒞臨參觀，一同感受孩子們豐沛的創作能量。



展覽以「四校攜手・藝文共好」為核心精神，集結四所偏鄉小校多年來深耕藝文教育的成果，透過跨校合作、資源共享與課程共備，呈現學生在書法、水墨與多元藝術創作中的學習歷程與成長軌跡。展出內容豐富多元，包含學生主題創作、畢業生創作專區，完整呈現孩子從學習到實踐的藝術歷程。

雲林縣文化觀光處表示，藝術教育不僅培養美感，更是孩子認識自我、表達情感的重要途徑。讓學生站上舞台，勇敢說出自己的學習故事，也讓社會大眾看見偏鄉學校在有限資源中所展現的無限可能。透過「共享、共備、共學」的合作模式，四校攜手同行。歡迎家長、社區朋友及藝文同好走進展場，為孩子喝采，見證偏鄉教育在藝術滋養下綻放的光彩。