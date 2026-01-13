雲林古坑山林火狂燒5公頃 大火25小時滅不掉

雲林古坑發生山林大火，火勢延燒超過1天。（圖／東森新聞）





昨（12）日上午7時多，雲林古坑草嶺山區傳出火警，火勢持續延燒到今（13）日上午8時12分，消防再次進行滅火任務，燃燒面積約5公頃，雖然已出動3次直升機滅火，但火勢實在太大，消防已向嘉義林區管理處奮起湖工作站尋求支援。

警消昨日獲報山林火警後，派遣3車6人，以及5名義消前往灌救，不過山林火勢延燒快速，當日下午3時多，現場消防申請直升機協助滅火，不過因已近傍晚無法執行，由義消進行監控，今早再次執行滅火任務，截至目前已完成3次直升機滅火工作，但火勢過大，目前消防已向嘉義林區管理處奮起湖工作站申請派員協助滅火。

直升機進行滅火作業。（圖／東森新聞）

