雲林古坑旅遊推薦 福祿壽酒廠釀酒體驗
福祿壽觀光酒廠座落於水質保護區內，擁抱山脈的翠綠景致與珍貴的「百年老井古井——朱公泉」。福祿壽觀光酒廠是雲林旅遊中，少數兼顧生態與產業文化的淨土，完整保留台灣製酒文化，是全台首家通過財政部「優質酒類認證」之民營酒廠。福祿壽觀光酒廠設立了「酒博物館」。園區全面「免費入館參觀」，讓民眾在過年期間輕鬆享受高品質的休閒時光，在福氣滿滿的天然酒香中開啟新的一年。
暢遊酒博物館與甕古坑穿越時空一探製酒奧秘
此外，館區設計充滿寓教於樂的巧思，家長能帶著孩子在電腦調酒區挑戰趣味問答，或走進「釀酒流程介紹區」，了解酒廠從原料挑選、蒸餾到填充的完整製程，體驗滴滴蒸餾的製作原理。從傳統工藝到現代化無塵填充室，進行一趟最具深度的釀酒體驗與文化之旅。
趣味親子DIY體驗 帶回金牌高粱福氣好禮
行程最後，別忘了到門市中心品嚐榮獲「世界金牌獎」肯定的福牌高粱酒系列，以及多款在地釀造的特殊風味酒款，將最具「福祿壽」吉祥寓意的伴手禮帶回家，與親友分享新春喜悅。
福祿壽觀光酒廠提醒為確保體驗品質，團體參觀及所有DIY體驗活動皆需於 5 天前完成預約，若欲取消活動須前2天告知，民眾可透過電話、官網留言或 FB 粉絲專頁私訊輕鬆預約。
今年過年，不妨安排一趟雲林古坑小旅行，走進福祿壽觀光酒廠，在山林酒香中慢慢走春，為新的一年累積滿滿好福氣。
粉絲專頁：https://www.facebook.com/fortunebrewery/
LINE@: @pwc1765k
【禁止酒駕 未成年請勿飲酒】
其他人也在看
台東富野渡假酒店推樂齡慢旅住房專案 60歲以上長者2599元輕鬆暢遊台東
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台東 報導】為迎接樂齡旅遊市場、鼓勵銀髮族走出戶外、享受慢活假期，台東富野渡假酒店即日
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
日本妹住1晚2300元飯店 遇「蟑螂大軍」崩潰
日本妹住1晚2300元飯店 遇「蟑螂大軍」崩潰
飛日本要變貴了！7月起「出境稅漲3倍」原因曝光
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
開箱／復刻百年前皇太子國宴！山嵐號西進「台南－彰化」奢華菜單曝
雄獅旅遊與台灣鐵路公司合作推出的觀光列車「山嵐號」，近期完成路線調整，4月3日起行駛台南至彰化區段，即日起開賣。此次由原本行駛東部路線，首度換線西進，行程設計、餐飲內容與沿線風景，皆依嘉南平原與中部地景重新規劃。
受夠遊客闖庭院拉屎、菸蒂亂丟 富士山下「最美櫻花祭」10年首度停辦
日本富士吉田市新倉山淺間公園櫻花祭因觀光客失序行為，如擅闖民宅大小便、交通壅塞等，造成居民嚴重困擾，十年歷史的櫻花祭今年宣告停辦。市長堀內茂強調，為守護市民尊嚴與生活環境，忍痛做出此決定。近年日圓貶值與社群媒體推波助瀾，訪日外國遊客遽增，導致該地每日湧入逾萬名遊客。儘管官方活動取消，市府仍預期四月會有大量人潮，將加強維安、設置臨時停車場與流動廁所，以疏導人潮並減輕居民負擔，維持富士山、櫻花與五重塔的知名美景秩序。
苗栗大湖草莓園推薦 高架採果親子友善 特色草莓品種香甜又好拍
旅遊中心/綜合報導 苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點 每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。 在 […]
國旅團5天4夜要5萬! 網友嚇壞"真的盤子才去"
生活中心／綜合報導國旅一直被批評太貴，因此國人都搶出國，卻不在自家玩。日前就有網友分享，看到網路上一個五天四夜的國旅行程，從台北出發，經九份、日月潭到阿里山，一人團費竟要價17萬多，就算湊六人成團，一人也得花5萬元，直呼嚇壞了，真的只有盤子才會去國旅。不過專家一看行程，點出關鍵！日月潭湖光山色，碧綠湖水，映照太陽微光，遠方還有交疊山巒，美景吸旅客。和九份、阿里山，並列國旅亮點！不過現在卻有網友發現，想一次玩遍三大景點，口袋得夠深，一人團費五萬起跳。民眾：「哇有點貴，我們自己開車玩，全家玩，應該也不用那麼貴吧，如果你出去國外玩，連飛機住宿應該也是，差不多這樣（價錢）。」民眾：「我想用團費來看不準，要看住什麼飯店，吃什麼餐，以日本（團費）來講，也有三萬多的，也有八萬十萬的，你不能夠用，我想旅遊的東西，不能夠用錢，用那樣的錢來衡量，要看它的內容。」套裝行程包含阿里山（圖／民視新聞）九份出發，在新竹逛城隍廟吃美食，之後轉到日月潭放鬆身心，最後去阿里山看神木。從北玩到南，五天四夜，一人成行，行程要價17萬5930元，六人成團，平均下來，一人也要5萬680元。讓不少網友看了直呼，這啥盤子富豪等級的國旅，只能看看，根本玩不起，這價錢都能去泰國兩趟了，出國比較便宜。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「如果你是住五星級飯店，或者是你的選擇裡面包車，或者是用比較特殊的一個規格，來做導遊的一個安排，相信這個都是造成，預算會比較高的原因。」套裝行程包含九份（圖／民視新聞）內行人看門道，專家指出，這行程是包車，不是遊覽車，包車、包吃、包住，團費價格自然壓不下來！而且行程內容還附有中英文司機加導遊，所以並不算特別貴。只是其實從數據來看，國旅疫後早已回溫七八成，交通部想再催國旅商機，恐怕得立院來配合。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「原定國旅補助，會在四到六月來進行，那因為目前總預算的關係，暫緩實施，我們後續要再密切注意一下，政府的公告。」觀光署20億救國旅補助，原定4月上路，希望避開旺季、鼓勵平日，但預算卡關，恐怕得延宕到9月，就不知道業者們到底還能撐多久。原文出處：三大景點國旅團5天4夜要5萬6！ 網友嚇壞「真的盤子才去」 更多民視新聞報導抓到了！阿里山工寮遭闖入 黑熊因蜂蜜成功誘捕阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢九份、日月潭、阿里山都玩到！5天4夜行程「團費破5萬」 他傻眼：盤子等級
花蓮－新城老街8人小巴開通！新路線今起3天免費試乘
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
春節、228連假交通全攻略 三階段疏運、替代道路導引出爐
今年春節、228和平紀念日連續假期分別自2月14日起至2月22日、2月27日起至3月1日止，分別為期9天及3天，交通部公路局預計假期間將有許多民眾外出，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，避開易壅塞時段並節省旅行成本。
連假疏運旅客人次上看274萬！桃園機場上緊發條 籲提前3小時報到登機、「防滑冰爪」必須托運
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導農曆新年假期及228連假接連到來，桃園機場今年連假疏運長達18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估2...
冬末初春遊 瑞里 茶園、瀑布與紫藤花打造嘉義山城療癒之旅
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣梅山鄉的瑞里地區以遼闊茶園、清幽瀑布及3月紫藤花景為在地特色，成為近年備受
中國將恢復上海居民到金馬觀光 陳雪生回應
[NOWnews今日新聞]中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總...
北橫櫻花季浪漫已展開 隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！
北橫櫻花季浪漫已展開隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】隨著「立春」節氣
新春開運看黃金花海！這五處炮仗花牆隨便拍都是走春大片
迎接 2026 丙午馬年，想要「一馬當先」搶好運，視覺最討喜的金橙色炮仗花絕對是走春首選！每逢春節，如瀑布般傾瀉而下的炮仗花牆同步綻放，金亮的花苞宛如成千上萬串鞭炮，不僅充滿節慶喜氣，更有著「紅紅火火、財源廣進」的好兆頭。
陽明山花季2/5起開張 交管搭車攻略一次看
陽明山花季展期長達39天規畫例假日交通管制與動線調整(圖/台北市政府 提供)
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
三峽、雙溪、坪林綠色遊程 邀民眾走進山城
響應全球永續旅遊趨勢，新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出三條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，邀請民眾用更友善環境走進山城聚落、鐵道文化與水源保護區，實踐「旅遊即環保」的新生活風格。觀旅局表示，遊程特別導入國際標準的碳足跡管理機制，針對交通、餐飲等項目進行碳排放盤查，透過國際認證碳權進行抵銷，讓民眾在享受旅遊樂趣同時，能實際參與減碳行動。其中，「藝境新北三峽時光慢旅一日遊」二月廿七日出發，走訪濕地生態、新北市美術館與三峽老街，在自然、藝術與人文交織中，體驗永續慢旅魅力；「鐵道綠跡雙溪人文走讀一日遊」三月八日登場，透過在地導覽，深入三貂嶺生態隧道與猴硐礦業遺跡，感受鐵道聚落的綠色風貌；「水源茶香坪林低碳漫遊一日遊」三月十四 ...
觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原
台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，...
過年走蘇花 最會塞車的時段曝光了
農曆春節連續假期2月14日展開，將有大量返鄉及旅遊車潮湧向花東地區。交通部公路局今（5）日召開記者會，公布蘇花路廊春節交通疏運計畫，明確指出南下與北上的最高峰時段，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，以避開