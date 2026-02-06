雲林古坑旅遊推薦 福祿壽酒廠釀酒體驗

▲雲林古坑旅遊新景點推薦，福祿壽觀光酒廠打造親子釀酒體驗。（圖／福祿壽觀光酒廠提供）

農曆春節將至，想要避開都會區的擁擠人潮，尋找一處既能深呼吸又能闔家同樂的走春景點嗎？位於雲林古坑的福祿壽觀光酒廠，絕對要放入今年新春行程的口袋名單。





福祿壽觀光酒廠座落於水質保護區內，擁抱山脈的翠綠景致與珍貴的「百年老井古井——朱公泉」。福祿壽觀光酒廠是雲林旅遊中，少數兼顧生態與產業文化的淨土，完整保留台灣製酒文化，是全台首家通過財政部「優質酒類認證」之民營酒廠。福祿壽觀光酒廠設立了「酒博物館」。園區全面「免費入館參觀」，讓民眾在過年期間輕鬆享受高品質的休閒時光，在福氣滿滿的天然酒香中開啟新的一年。

廣告 廣告





▲福祿壽觀光酒廠中設有酒博物館，陳列展示中國各朝代的盛酒器皿與歷代製酒器具。（圖／福祿壽觀光酒廠提供）

暢遊酒博物館與甕古坑穿越時空一探製酒奧秘

雲林景點福祿壽觀光酒廠，必訪充滿傳奇色彩、利用陶甕與恆溫環境儲酒的「甕古坑」坑道。絕對不能錯過館內的重頭戲——酒博物館。館內陳列了中國各朝代的盛酒器皿與歷代製酒器具，展示了各國名酒收藏，讓遊客彷彿走入時光隧道，一覽酒文化的演變。





此外，館區設計充滿寓教於樂的巧思，家長能帶著孩子在電腦調酒區挑戰趣味問答，或走進「釀酒流程介紹區」，了解酒廠從原料挑選、蒸餾到填充的完整製程，體驗滴滴蒸餾的製作原理。從傳統工藝到現代化無塵填充室，進行一趟最具深度的釀酒體驗與文化之旅。





趣味親子DIY體驗 帶回金牌高粱福氣好禮

福祿壽觀光酒廠更提供了多樣化的釀酒體驗與DIY課程。從適合小朋友的「酒蛋DIY與蛋殼彩繪」、「鮮果直釀DIY」，全家人手作共同完成的美好記憶，豐富選擇滿足不同年齡層的需求。





行程最後，別忘了到門市中心品嚐榮獲「世界金牌獎」肯定的福牌高粱酒系列，以及多款在地釀造的特殊風味酒款，將最具「福祿壽」吉祥寓意的伴手禮帶回家，與親友分享新春喜悅。





福祿壽觀光酒廠提醒為確保體驗品質，團體參觀及所有DIY體驗活動皆需於 5 天前完成預約，若欲取消活動須前2天告知，民眾可透過電話、官網留言或 FB 粉絲專頁私訊輕鬆預約。





▲福祿壽38度、58度福牌特級高粱酒，於新春走春期間推出眾多活動。（圖／福祿壽觀光酒廠提供）

此外，春節期間福祿壽觀光酒廠同步推出限定新春優惠活動，凡購買滿額即贈通過優質酒類認證的酒品，包括料理米酒、陳年高粱酒等，買越多送越多，為走春旅程再添驚喜！

今年過年，不妨安排一趟雲林古坑小旅行，走進福祿壽觀光酒廠，在山林酒香中慢慢走春，為新的一年累積滿滿好福氣。





粉絲專頁：https://www.facebook.com/fortunebrewery/

LINE@: @pwc1765k





【禁止酒駕 未成年請勿飲酒】



